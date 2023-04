von Gerrit-Freya Klebe Die aktuelle Ausgabe des "ZDF Magazin Royale" zeigt, warum es für eine gute Sendung mehr braucht als Jan Böhmermann als Moderator. Die Show ist langatmig und wirkt bisweilen planlos. Dabei hätte sie gut werden können.

Drei Monate, so lange soll die Vorbereitung für die aktuelle Ausgabe des "ZDF Magazin Royale" gedauert haben. Das zumindest sagt Jan Böhmermann in der Sendung. Dass wirklich so viel Vorbereitung in die aktuelle Ausgabe geflossen sein soll, mag man an der ein oder anderen Stelle aber bezweifeln. So wirkt die Sendung teilweise nicht nur improvisiert, sondern sogar planlos. Dabei hätte sie gut werden können.

Dass sich Böhmermann auch gern mal andere Show-Formate zum Vorbild nimmt, hat er nicht zuletzt mit seiner "Nuhr im Zweiten"-Parodie bewiesen. Nun musste also Domian herhalten, das erfolgreiche Talk-Format mit Jürgen Domian, das fast 20 Jahre im Radio bei Eins Live zu hören war. Das ZDF hatte im Vorfeld noch groß auf seinem Twitter-Account verkündet: "Seid um 23:00 Uhr live dabei, wenn Jan Böhmermann zu Jan Domian wird."

Doch J. Böhmermann mit J. Domian zu vergleichen, ist eine Beleidigung – für Domian. "Eine serviceorientierte Sendung", nannte es Böhmermann. "Heute Abend interessiere ich mich wirklich für Sie." Nur um ironisch nachzuschieben: "Wollen Sie mich beleidigen? Heute Abend müssen Sie das nicht anonym im Internet machen." Doch hatte man nicht das Gefühl, dass sich Böhmermann für seine Gäste interessiert. Immer wenn sein orangenes Schnur-Telefon im Studio klingelte, versuchte er, das Gespräch mit einem Gag zu starten – auf Kosten seiner Gesprächspartner.

Ohne Empathie und ohne Spannung: So schlecht war noch kein "ZDF Magazin Royale"

Ob es um Nazis in Sachsen, Richard David Precht, Gänse und Erpel oder Skandale im Axel-Springer-Verlag ging – erst kamen seine Gesprächspartner gar nicht zu Wort und wenn sie endlich reden dürfen, uferte es zu langatmigen Monologen aus. Auf den Punkt kam keiner von ihnen. Und der Moderator schien überfordert zu sein, wie er damit umgehen soll. Hätte er doch vorher nur ein Seminar zur Gesprächsführung besucht. Ohne seine Gagschreiber und sein Redaktionsteam scheint er jedenfalls aufgeschmissen zu sein – zumindest was das Reden mit Normalsterblichen betrifft.

Jürgen Domian hingegen nahm sich Zeit, stellte kurze Fragen oder Zwischenbemerkungen und ließ seinen Anrufern bei noch so obskuren Themen das Wort. Sie fühlten sich ernst genommen, möchte man fast sagen. Böhmermann hingegen schafft es nicht, dieses Gefühl zu vermitteln. Als nach 30 Minuten die Sendung aus dem ZDF-Hauptprogramm in die Mediathek umgezogen ist, konnte man fast schon aufatmen, doch dort ging es noch 40 Minuten weiter.

Böhmermann entdeckte seine Identität als Influencer und zeigte sich mit bunten Filtern im Instagram-Livestream. Immer wieder ging es auch um die Twitter-Beiträge unter dem Hashtag der Woche, doch die fallen auch nicht so begeistert aus, wie sich Böhmermann und Team das vermutlich vorgestellt haben: "#ZDFMagazin ist heute eine Call-In-Sendung und ich bin gerade nicht so sicher, ob das wirklich eine gute Idee war...", bringt es jemand auf den Punkt. Ein anderer schreibt: "Bin erleichtert über jedes Telefonat das nicht unangenehm ist #ZDFMagazinLive."

Erleichtert dürften die Fans auch über die Ankündigung sein, in welchem Turnus solche Live-Sendungen nun stattfinden sollen: "Regelmäßig, mindestens alle zwei Jahre", soll es soweit sein. Wenn das lange genug im Voraus bekannt gegeben wird, kann man sich für den Abend ja was anderes vornehmen. Den Zuschauern scheint es jedenfalls mehr Spaß zu machen, anonym im Internet zu bleiben.