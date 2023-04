von Anna Scheibe Sie sind nie ganz von der Bildfläche verschwunden, aber dennoch in Vergessenheit geraten: die Jeans Shorts – umgangssprachlich auch Jorts genannt. In diesem Jahr feiern die kurzen Hosen ihr Comeback und zeigen sich in bewährten Styles, die für jeden Figurtyp geeignet sind. Wir zeigen die Trends 2023.

Jeans Shorts haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Kleidungsstücken: Sie müssen sich nicht neu erfinden. Ganz im Gegenteil. Auch in diesem Jahr finden sich in den Frühlings- und Sommertrends bewährte Styles wieder, die es schon lange gibt, und doch nie aus der Mode kommen. Ob knapp geschnitten, kurz oder knielang: Jorts gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, die nicht nur bequem sind, sondern vielseitig kombinierbar. Das macht Jeans Shorts zu einem unverzichtbaren It-Piece, das jeder Figur schmeichelt. Im Folgenden stellen wir Ihnen die aktuellen Styles vor.

Fransen-Look

Wenn die Temperaturen steigen, werden die Hosen kürzer. Besonders angesagt in dieser Modesaison ist ein alter Bekannter: die Hot Pants. In Kombination mit Fransen wird dem bewährten Look ein frischer Touch verliehen. Zu dem körperbetonten Look passen nicht nur knappe Tops (z.B. ein Bustier), sondern auch Oversize-Blusen oder -Hemden. Was das passende Schuhwerk angeht, so eignen sich Overknee Boots genauso gut wie sportliche Sneaker.

Long time no see

Das Gegenteil von Hot Pants sind in diesem Jahr knielange Jeans Shorts, die 2023 in den unterschiedlichsten Varianten erhältlich sind: Ob gerade geschnitten oder mit Fransen, als High Waist oder Baggy Style – diesen Frühling und Sommer ist für jeden Geschmack ein passender Look dabei. Besonders praktisch an den langen Jorts ist vor allem, dass sich diese nach Belieben umkrempeln lassen und dadurch ganz neue Looks entstehen können.

Kurze Klassiker

Der Klassiker unter den Jeans Shorts ist die kurze Hose: Nicht zu kurz und nicht zu lang, bietet die Jorts 2023 eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Vom Blazer bis zum Bandshirt lassen sich mit nur wenigen Handgriffen unterschiedliche Looks kreieren. Besonders schön ist auch, dass die Denim-Vielfalt eine bunte Farbpalette abdeckt – von Hellblau über Dunkelblau bis hin zu Schwarz und Grau ist alles dabei, sogar knallige Töne finden sich 2023 unter den Styles wieder.

Auffällige Prints

Wenn Sie sich jetzt fragen: Ist das schon alles? So lautet die Antwort ganz klar: nein! Denn in diesem Jahr sind auch auffällige Prints auf Jeans Shorts ein absolutes Must-have: Von geometrischen Formen über florale Muster bis hin zu tierischen Motiven wird der klassischen Jorts noch das Sahnehäubchen aufgesetzt. Das verleiht dem klassischen Style eine verspielte Note und lässt triste Looks neu aufleben. Das Frühjahr und der Sommer können also kommen!

Design Jorts

Wie es in der Modebranche üblich ist, gibt es passende Jeans Shorts für jeden Geldbeutel. Wer großen Wert auf bekannte Brands und angesagte Designer legt, findet auch hier eine Vielzahl neuer (und alter) Denim-Klassiker. Vom Patchwork-Look aus dem Hause Louis Vuitton bis hin zur Paperbag-Hose von Isabel Marant Étoile ist alles dabei. Wer hier dennoch sparen möchte, kann auf Second-Hand-Stücke zurückgreifen, die zwar getragen, aber im guten Zustand sind.

