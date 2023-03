Ihre Rolle in "Wednesday" hat Jenna Ortega nicht nur zum Star gemacht, sondern auch ihre Beziehung verändert

Podcast "Armchair Expert" Dass Jenna Ortegas letzte Beziehung scheiterte, lag auch an ihrer Rolle in "Wednesday"

von Gerrit-Freya Klebe Mit der Serie "Wednesday" gelang Jenna Ortega der Durchbruch als Schauspielerin. Doch privat bedeutete das für sie auch Rückschläge, sogar ihre Beziehung scheiterte daran.

Mit der Netflix-Serie "Wednesday" wurde Schauspielerin Jenna Ortega über Nacht zum gefeierten Star. Wednesdays Tanz beim Schulball der Nevermore Academy ist viral gegangen, auf Instagram und TikTok finden sich zehntausende Videos, die ihn imitieren. Auch ihr Style wurde zu einem Trend unter Jugendlichen: Viel Schwarz, lange Zöpfe, Schachbrett-Karos. Online finden sich etliche Style-Tutorials, um wie Wednesday auszusehen.

Doch ihr Privatleben hielt Darstellerin Ortega bislang gut unter Verschluss. Nun änderte sie das und sprach im Podcast "Armchair Expert" mit Host Dax Shephard über intime Details. So plauderte sie auch über ihre vergangene Beziehung, die sie "mehrere Jahre lang" führte.

Als Trennungsgrund gab die 20-Jährige an, dass es ab einem gewissen Punkt "zu hektisch" wurde. "Es hatte nichts mit ihm zu tun. Ich kam einfach nicht mehr klar", zitiert die Zeitschrift "Elle" aus dem Podcast. In früheren Interviews erzählte Ortega bereits, dass ihre Drehtage teilweise zwölf bis 14 Stunden lang waren. Das wäre für jede Beziehung eine Zerreißprobe. Den Namen ihres Ex-Partners erwähnt sie allerdings nicht.

Jenna Ortega ist lieber Single: "Der Gedanke an Beziehungen stresst mich"

Doch einen neuen Partner oder eine neue Partnerin an ihrer Seite wird es in nächster Zeit wohl nicht geben. Das liegt auch an ihrer Arbeit: "Wenn es eine Sache gibt, auf die ich mich konzentrieren werde - und das ist wahrscheinlich etwas, das ich ändern muss - dann ist es meine Arbeit", heißt es bei "Elle" weiter.

Aktuell sei es einfach "nicht fair", eine Beziehung einzugehen. Zu beschäftigt ist Jenna Ortega, zu viel Zeit braucht sie für ihre Projekte und Verpflichtungen. Da sei für eine Beziehung einfach keine Zeit.

"Der Gedanke an Beziehungen stresst mich", sagte sie. "Ich bin noch nicht bereit, so verletzlich zu sein oder jemandem zu vertrauen."

