Sehen Sie im Video: Tochter von Bill Gates wird gegen Corona geimpft – und verteilt Seitenhieb an Verschwörungstheoretiker

















Bill Gates‘ Tochter Jennifer ist gegen das Coronavirus geimpft worden.





Auf Instagram veröffentlichte die 24-Jährige ein Foto dazu.





„Als Medizinstudent und angehende Ärztin bin ich dankbar, dass es mir Schutz und Sicherheit für meine zukünftige Praxis bietet. Ich möchte alle dringend bitten, mehr zu lesen und dies für sich und Ihre Familien in Betracht zu ziehen, wenn Sie die Option erhalten.“





„As a medical student and aspiring physician, I am grateful it will give me protection and safety for my future practice. I’d urge everyone to read more and strongly consider it for yourself and your families when you are provided the option.“





Jennifer Gates ist Medizinstudentin im zweiten Jahr an der New York Icahn School of Medicine und gehört damit zu den Personen, die in den USA die Impfung zuerst erhalten.





Laut offiziellen Angaben haben bis Samstag bereits mehr als 37,1 Millionen US-Amerikaner mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten. Das sind 11 Prozent der gesamten Bevölkerung in den USA.





In ihrem Posting wendet sich Jennifer Gates an die Verschwörungstheoretiker – mit einem nicht ganz ernst gemeinten Hinweis.





„PPS: Leider hat der Impfstoff meinen genialen Vater NICHT in mein Gehirn implantiert – wenn nur mRNA diese Kräfte hätte….“



„PPS sadly the vaccine did NOT implant my genius father into my brain - if only mRNA had that power.....! 😜“





Seit Beginn der Pandemie gibt es zahlreiche Falschinformationen über Bill Gates und Covid-19. Da die Familie Gates mit der Bill & Melinda Gates Stiftung in den vergangenen zehn Jahren mehr als 20 Milliarden US-Dollar in Impfstoffe investiert hat, verbreiten Verschwörungstheoretiker, er würde versuchen, mithilfe eines Impfstoffs den Menschen Mikrochips zu implantieren.





Viele User freuen sich über ihren lustig gemeinten Kommentar an die Verschwörungstheoretiker:





Yay!! Congratulations and your caption PPs at the end was hilarious 😂👏❤️





“Yah! Gratulation und deine PPS-Bildunterschrift war einfach witzig“





Priceless caption at the end! Love it 😍😍

„Unbezahlbare Bildunterschrift am Ende! Liebe es“











Great! I think we all wish we had a bit of your dad’s genius; there’s enough to go around, right? 😀



„Großartig! Ich denke, wir alle wünschen uns, wir hätten ein bisschen vom Genie Ihres Vaters. Es gibt genug davon für jeden, oder?“





Mehr