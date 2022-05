In der Realityshow "Club der guten Laune" geriet Jenny Elvers ins Plaudern – und sprach sehr offen über ihren betrunkenen TV-Auftritt in einer NDR-Sendung von 2012.

Dieser Auftritt war ein Wendepunkt im Leben von Jenny Elvers: Vor zehn Jahren nahm die Schauspielerin in der NDR-Sendung "Das!" auf dem roten Sofa neben Moderatorin Bettina Tietjen Platz – und schockte die Zuschauenden mit ihrem betrunkenen Zustand. Elvers lallte, kicherte, stieß ein Glas Wasser um. Hinterher gestand sie ihre Alkoholsucht – und begab sich in den Entzug. Der Live-Auftritt habe ihr das Leben gerettet, sagte sie später. Nun hat sie erneut über diesen denkwürdigen Tag in ihrem Leben gesprochen.

In der Sat1-Realityshow "Club der guten Laune" geriet sie mit ihrem Show-Kollegen Julian F. M. Stoeckel ins Plaudern. Sie habe damals gedacht: "Ach, das geht noch!", erinnerte sie sich. "Ich war ja nicht die Erste und werde auch nicht die Letzte sein, die zumindest angetrunken in der Sendung saß. Ich war aber brettervoll! Machen wir uns doch nichts vor!", erzählte Elvers nun.

Jenny Elvers dachte: "Du bist ja Profi, kriegste hin!"

Besonders traurig: Obwohl Elvers damals merkte, dass sie betrunken war, sagte sie nicht ab, überschätzte sich. "Ich habe das in der Sekunde gemerkt, in der ich vom Fahrer abgeholt wurde. Ich kam an in der Maske und dachte: 'Nicht gut! Aber du bist ja Profi, kriegste hin.'"

Heute ist Elvers trocken, hat über ihre schwere Zeit als Alkoholikerin sogar ein Buch geschrieben. "Grundsätzlich denke ich, dass das eine Problematik ist, mit der so viele Menschen zu kämpfen haben. Ich denke, ich kann da an der Stelle – endlich auch mal im Leben – ein Vorbild sein", sagte die heute 50-Jährige im Gespräch mit Stoeckel. Die Schauspielerin hat ihr Leben wieder im Griff, fand bei "Club der guten Laune" sogar eine neue Liebe: In der Sendung funkte es zwischen ihr und Sänger Marc Terenzi. Mittlerweile sind die beiden ein Paar.

Das Thema Alkohol begleitet Jenny Elvers dennoch immer. "Es ist ein Teil von mir, und es wird immer ein Teil von mir bleiben", sagte sie.