von Gerrit-Freya Klebe Nach einem schweren Unfall zu Jahresbeginn sorgten sich Jeremy Renners Fans sehr um ihn. Nun teilt der Schauspieler in den sozialen Medien seine Fortschritte.

Es war ein Schock direkt zu Beginn des Jahres: Schauspieler Jeremy Renner war am Neujahrstag von seinem Schneemobil, einem sechs Tonnen schweren Fahrzeug, überrollt worden, als er einem Autofahrer helfen wollte. Den Unfall überlebte er schwer verletzt. 30 Knochen brach er sich dabei. Über seinen Gesundheitszustand wurde viel spekuliert.

Auch, ob der 52-Jährige jemals wieder richtig laufen kann, stand im Raum. Doch nun zeigen sich viele Fans bei Twitter erleichtert. Dort postete Renner ein Video, das ihn beim Training auf dem Laufband zeigt: "Ich muss nun andere Dinge finden, mit denen ich meine Zeit verbringe, damit sich mein Körper von meinem Willen erholen kann", schreibt Renner.

In dem 15-sekündigen Clip ist er mit seinem Trainer zu sehen, sie unterhalten sich über Renners Gehbewegung. Es ist ein spezielles Laufband, seine Beine müssen zunächst nur einen Teil seines Gewichts tragen. Renner trägt ein Shirt, vom Laufband aus kann er nach draußen auf den blauen Himmel und auf Bäume gucken.

Jeremy Renner kann wieder laufen – dank speziellem Laufband

"Endlich können wir dich auf deinen zwei Beinen sehen. Das ist die schönste Nachricht seit dem schrecklichen Unfall. Was für eine Willenskraft", schreibt ein Twitter-User unter den Beitrag. Auch viele andere freuen sich: "Du bist ein Kämpfer", heißt es. Oder: "Ich freue mich so, deine Genesung zu sehen."

Spätestens durch die "Avengers"-Reihe wurde Jeremy Renner zum Superstar. Seine Rolle des Hawkeye war so erfolgreich, dass er sogar einen eigenen Serienableger bei Disney bekam.

Verunfallter "Marvel"-Star Tödlicher Bogenschütze, Serienmörder und romantischer Lover: So wurde Jeremy Renner berühmt 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter "Thor", 2011, "Marvel’s The Avengers", 2012, "Avengers: Age of Ultron", 2015, "The First Avenger: Civil War", 2016, "Avengers: Endgame", 2019

Die Rolle, die ihn vor allem bei einem jüngeren Publikum bekannt machte: In der "Avengers"-Reihe, einer Comicverfilmung, spielt Renner jedes Mal den Bogenschützen Hawkeye, auch bekannt als Clint Barton. Hawkeye hat sehr gute Augen, kann gut zielen und seine Pfeile haben alle eine unterschiedliche Wirkung. So gehören etwa Elektroschocks und Explosionen zu seinem Repertoire.

Wer die Filme noch nicht kennt, kann das bei Disney+ nachholen. Dort sind sie im Abo enthalten. Mehr

Doch Renner kann nicht nur Action-Charaktere spielen. Er deckt ein breites Spektrum in verschiedenen Genres ab: Mit dem Kriegsdrama "Hurt Locker" wurde er für einen Oscar nominiert. In "The Town" spielt er einen Kleinstadtkriminellen.

Auch Indie-Produktionen zählt Renner zu seinem Portfolio wie etwa "The Heart Is Deceitful Above All Thing" oder die Romanze "Monkey Love". In der Vergangenheit stellte er immer wieder unter Beweis, wie wandlungsfähig er ist.