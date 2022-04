Zu Ostern zeigte sich Schauspieler John Travolta auf Instagram mit seinen beiden Kindern Ella und Benjamin. Neuer Fanliebling in der Runde: Hund Mac N Cheese.

John Travolta verbrachte Ostern mit seinen beiden Kindern – und dem neuesten vierbeinigen Familienmitglied: Hund Mac N Cheese. Am Ostersonntag postete der Schauspieler auf seiner Instagram-Seite ein Video von sich mit seinen Kindern Ella (22) und Benjamin (11).

"Frohe Ostern an alle!", schrieb der Schauspieler in der Bildunterschrift des Clips und postete ein Hasen- und ein Küken-Emoji dazu. Der Clip zeigt ihn und Ella, wie sie einen riesigen ausgestopften Osterhasen festhalten, während Ben mit ihrem neuen Hund Mac N Cheese kuschelt, den sie erst letzten Monat adoptiert haben. Travoltas langjährige Freundin und Schauspielkollegin Jamie Lee Curtis, die bei der Organisation der Adoption des Welpen geholfen hat, gehörte zu denjenigen, die den Beitrag kommentierten. "Oh, Mac N Cheese ist so glücklich", schwärmte sie in Anspielung auf den scheinbar liebevollen Umgang der Familie mit dem goldfarbenen Hündchen.

Nur wenige Wochen zuvor war Mac N Cheese bei der diesjährigen Verleihung der Oscars zu Ehren von Betty White zu sehen, um das Engagement des verstorbenen Hollywood-Stars für Tierschutz und Wohltätigkeit zu würdigen.

Mehrere Schicksalsschläge für John Travolta

Nachdem Mac N Cheese zusammen mit Curtis im Rampenlicht gestanden hatte, lernte Travolta den Welpen hinter der Bühne kennen, wo er eine halbe Stunde lang mit ihm schmusen konnte. Schon am nächsten Tag leitete Sohn Benjamin die Adoptionsverhandlungen mit der Tierrettungsorganisation "Paw Works" ein. Innerhalb von 24 Stunden hatten die Travoltas ein neues vierbeiniges Familienmitglied.

Vielleicht kann der kleine Welpe etwas Freude und Ablenkung versprühen, denn gerade an Feiertagen wie Ostern werden auch die Verluste immer wieder präsenter: So starb die Mutter von Travoltas Kindern, Kelly Preston, im Juli 2020, nachdem bei ihr zwei Jahre zuvor Brustkrebs diagnostiziert worden war. Auch eines seiner Kinder musste John Travolta schon gehen lassen: Sohn Jett war gerade 16 Jahre alt, als er im Jahr 2009 nach einem Anfall während eines Familienurlaubs auf den Bahamas starb. Bei dem Teenager war als Kleinkind die Kawasaki-Krankheit diagnostiziert worden, und er hatte immer wieder Krampfanfälle.

Quellen: "Daily Mail", Instagram