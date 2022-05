Im laufenden Prozess von Johnny Depp und Amber Heard gibt es immer wieder Enthüllungen über das Zusammenleben der beiden. Nun ging es zuletzt um ihre Streitkultur. Und dass Depp sich häufiger selbst verletzt haben soll.

Woche fünf im Prozess von Amber Heard und Johnny Depp in Virginia. Am Montag erzählte Amber Heard den Geschworenen unter Tränen, dass sie glaubte, sie würde wahrscheinlich "nicht überleben", wenn sie mit Johnny Depp verheiratet geblieben wäre. "Ich hatte solche Angst, dass es wirklich schlimm für mich enden würde", sagte sie. "Ich wollte ihn wirklich nicht verlassen. Ich habe ihn so sehr geliebt."

Während Amber Heard sagte, dass die Ehe "zeitweise sehr liebevoll" war, verschlechterte sie sich mit der Zeit bis zu einem Punkt, an dem Spannungen und Gewalt "fast normal" wurden. Sie ließen sich 2017 nach zwei Jahren scheiden. Heard behauptete im Zeugenstand, Depp habe sich im Zuge ihrer Streitereien häufig selbst verletzt. "In Kämpfen schnitt er sich oft in die Arme oder hielt sich ein Messer an die Brust oder blutete, zunächst nur oberflächlich", sagte sie. "Er drückte auch Zigaretten an sich selbst aus", wie "BBC News" berichtet.

Auch hatte Heard schon während ihrer Flitterwochen Angst vor Johnny Depp: Am Montag behauptete sie, dass er sie nach ihrer Hochzeit im Februar 2015 an Bord des Orient Express in Asien angegriffen habe, indem er sie im Schlafwagenabteil schlug und am Hals festhielt. "Er drückte meinen Hals gegen den Waggon, was sich wie eine sehr lange Zeit anfühlte." Sie sagte, sie erinnere sich, dass sie dachte, er könnte sie "umbringen".

Auf Nachfrage ihres eigenen Anwalts sagte Heard, dass ihre Behauptungen, Depp habe sie körperlich, emotional und sexuell missbraucht, wahr seien. "Er weiß, dass er schuldig ist - warum kann er mich nicht ansehen?" sagte Heard. (Depps Anwältin hatte erklärt, dass er den Augenkontakt mit seiner Ex-Frau vermeidet, um sein Versprechen von 2016 einzuhalten, dass Heard nie wieder seine Augen sehen würde).

Quelle: BBC News