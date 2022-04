Seit Anfang der vergangene Woche steht das ehemalige Hollywood-Paar Johnny Depp und Amber Heard vor Gericht. Sie werfen sich gegenseitig Verleumdung vor. Eine damalige Eheberaterin des Paares trat nun vor die Geschworenen.

In dem Zivilprozesses zwischen Johnny Depp und Amber Heard ist eine frühere Eheberaterin der seit 2017 geschiedenen Schauspieler zu Wort gekommen. Sie habe von beiden Seiten missbräuchliches Verhalten wahrgenommen, sagte die Therapeutin Laurel Anderson.

Die einstige Eheberaterin sagte aus, dass vor allem Amber Heard durch ihr Verhalten Depp provoziert und Streitereien begonnen habe. Doch sie räumte auch massives Fehlverhalten auf Johnny Depps Seite ein. So berichtete Anderson von einem Besuch des Ex-Paares im Dezember 2015. Die Schauspielerin soll sichtbare blaue Flecken im Gesicht gehabt haben.

Andersons Aussage war bereits im Februar aufgezeichnet worden. Das Video wurde vor den Geschworenen in einem Gericht im Bezirk Fairfax im US-Bundesstaat Virginia abgespielt. Per Videoaussage kam auch eine frühere Assistentin von Heard zu Wort. Kate James gab an, dass sie keine Handgreiflichkeiten zwischen dem Paar erlebt oder Verletzungen bei der Schauspielerin bemerkt habe. Doch auch James bestätigt ein hohes verbales Aggressionspotenzial bei Amber Heard wahrgenommen zu haben. Sie selbst sei ebenfalls häufig von ihr beschimpft worden, sagte James in der Aufzeichnung.

Elon Musk und James Franco werden bald als Zeugen befragt

Der Prozess hatte am Montag mit der Auswahl der Geschworenen begonnen. Depp und Heard sollen in dem mehrwöchigen Verfahren selbst aussagen, außerdem werden prominente Zeugen erwartet, darunter Tesla-Chef Elon Musk und die Schauspieler Paul Bettany und James Franco. Interessant an diesen Aussagen wird vor allem, dass Johnny Depp seiner Ex-Frau außereheliche Affären mit dem Tesla-Chef Elon Musk sowie dem Schauspieler James Franco nachsagt. Sie bestreitet diesen Vorwurf bisher.

Der Anlass des Prozesses ist, dass Depp seiner Ex-Frau vorwirft, in einem 2018 von der "Washington Post" veröffentlichten Kommentar zum Thema häusliche Gewalt falsche Aussagen gemacht zu haben. Der "Fluch der Karibik"-Star verlangt wegen Verleumdung rund 50 Millionen Dollar (umgerechnet rund 45 Millionen Euro) Schadenersatz. Die Schauspielerin fordert in ihrer Gegenklage unter anderem wegen Verleumdung 100 Millionen Dollar Schadenersatz.