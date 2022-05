War Amber Heard ihrer Schwester gegenüber gewalttätig? Das sagte Johnny Depp im Zeugenstand aus. Der Schauspieler beschrieb eine komplizierte Beziehung. Zuvor hatte Heards Schwester Depp schwer beschuldigt.

Amber Heards Schwester WhitneyHenriquez spielte am Mittwoch erneut eine Rolle im Prozess: Laut Johnny Depp soll sie ein Opfer von Amber Heard gewesen sein. Der Schauspieler sagte gestern erneut im Zeugenstand aus und kam auch auf die Beziehung zwischen Heard und ihrer Schwester zu sprechen.

"Ich mochte sie sehr, gleich zu Beginn", sagte er über Henriquez. "Sie schien immer den Kürzeren zu ziehen und das tat mir leid für sie. Denn es war nichts Neues, das ging schon ihr ganzes Leben so. Das war sehr offensichtlich", ergänzte Depp über die Beziehung zwischen Heard und ihr. Es sei ein merkwürdiger Mix aus liebevoller Schwester auf der einen Seite, und Lakaiin auf der anderen gewesen. Whitney Henriquez sei oft verbal von Heard erniedrigt worden.

Depp über Heard-Schwestern: "Sie hat ihr Wein ins Gesicht geschüttet"

"Sie hat sie rumgeschubst - buchstäblich und ihm übertragenen Sinn. Oder sie hat ihr Wein ins Gesicht geschüttet", so Johnny Depp. Gefragt, ob er jemals eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen den beiden mitbekam, verneinte er jedoch. Nur Schubsen und festes Anpacken habe er gesehen. Wenn Streits zwischen den Frauen eskalierten, hätten er und der damalige Freund der Schwester mehrere Male den Raum verlassen.

Er habe das Gefühl gehabt, Whitney Henriquez wolle ihrer Schwester gefallen, sagte Depp – und versuchte vielleicht so, an ihrer Glaubwürdigkeit zu kratzen. Denn auch Henriquez, die den Prozess live im Gerichtssaal in Virginia verfolgt, hat bereits im Zeugenstand ausgesagt und Depp schwer beschuldigt. So erzählte sie von einem Streit, bei dem Depp ihrer Schwester mehrfach ins Gesicht geschlagen und sie an den Haaren gezogen haben soll. Auch sie selbst habe einen Schlag von Depp abbekommen, so Henriquez vor einer Woche vor Gericht. Depp hingegen behauptet, er habe noch nie eine Frau geschlagen. Der Verleumdungsprozess soll noch in dieser Woche zum Ende kommen, die Schlussplädoyers werden am Donnerstag erwartet. Dann ist es an den Geschworenen, eine Entscheidung zu fällen.