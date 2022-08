Taylor Swift zog alle Blicke auf sich: Nicht nur in ihrem silbernen Glitzerkleid, sondern auch mit ihrer Ankündigung: Am 21. Oktober soll ihr neues Album erscheinen, verriet sie. Wie das " People Magazin " berichtet, soll es den Titel Midnights tragen und handelt von 13 schlaflosen Nächten, die über Swifts Leben verstreut sind. Bisher wussten Fans nicht einmal, dass die Sängerin überhaupt an einem neuen Album arbeitet. Bei den VMAs gewann das 10-Minuten-Video zu ihrem Song "All Too Well" in der Kategorie "Video des Jahres".