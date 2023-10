von Mareike Fangmann Er beinhaltet 26 Überraschungen mit hochwertigen Pflegeprodukten für Körper und Gesicht. Er ist nachhaltig. Er soll für viele geeignet sein. Aber lohnt sich der Kauf des Junglück-Adventskalenders? Der stern hat ihn getestet.

Adventskalender gehören in vielen Haushalten zur Vorweihnachtszeit dazu. Bei so einigen Modellen, die mit Genussmitteln wie Schokolade, Gin, Bier oder Whisky gefüllt sind, ist die Freude aber eher kurzweilig: ein Bissen oder einige Schlückchen und dann heißt es aufs nächste Türchen zu warten. Bei Kalendern, die etwa mit Sextoys gefüllt sind, halten die Überraschungen in der Regel etwas länger und man kann sie auch später noch nutzen. Beim Adventskalender von Junglück ist es der Mittelweg: Die Pflegeprodukte, die in den 24 kleinen Boxen stecken, halten einige Wochen und bereiten somit etwas länger Freude. Aber sind sie auch für viele Hauttypen geeignet? Und den Preis von knapp 150 Euro wert? Der stern hat den Adventskalender unter die Lupe genommen.

Zuerst einmal die Fakten: Der Adventskalender von Junglück soll 2023 insgesamt 26 Produkte (in Türchen 24 befinden sich gleich drei) im Gesamtwert von 292 Euro enthalten – und damit ergibt sich eine Preisersparnis gegenüber dem Einzelkauf von 143 Euro (beziehungsweise 158 Euro im Angebot) laut Anbieter. Junglück steht übrigens für wirksame Produkte, die für Natürlichkeit bekannt sind und nur das beinhalten, was wirklich benötigt wird. Sie sollen besonders verträglich sein, sind vegan, nachhaltig und unisex. Es sind zwölf Voll- und Sondergrößen unter den Überraschungen zu finden, darunter zwei exklusive Produkte. "Kombiniere die Produkte so, wie sie am besten zu deinen Gewohnheiten und den individuellen Bedürfnissen deiner Haut passen. Ergänze deine Routine oder finde eine ganz neue passende für dich", heißt es auf der Website von Junglück. Soll heißen: Die Produkte sollen für alle Hauttypen und Hautpflegeroutinen geeignet sein. Zudem wartet in der ansehnlichen Schatulle eine Broschüre mit detaillierten Produktinformationen auf die Käufer:innen. So kann jede:r schnell erkennen, ob ein Produkt für den eigenen Gebrauch geeignet ist oder sich besser zum Verschenken eignet.

Der erste Eindruck

Und zum Ausprobieren oder Verschenken ist tatsächlich viel vorhanden: Es sind unterschiedliche Seren, Cremes, Handcreme, Gele, Peelings, Öle oder Gesichtswasser im Kalender zu finden. Sowohl die Verpackung des Kalenders als auch das Packaging der Produkte ist hochwertig und ansehnlich. Die Farbgebung ist neutral und wirkt edel. Die Verpackung und die Anleitung bestehen zudem aus recycelter Pappe, die Produkte selbst sind in Glas gehüllt. Das Ganze ist also tatsächlich nachhaltig. Und: Die Schatulle kann später entweder zur Aufbewahrung von Pflege- oder Beautyprodukten oder auch Schmuck verwendet werden. Oder man nutzt den Adventskalender im kommenden Jahr, um ihn selbst zu befüllen.

Junglück-Adventskalender 2023 26 Produkte beinhaltet der, darunter auch Vollgrößen © stern

Die Cremes sind nach dem ersten Testen sehr verträglich für die Haut – sowohl für Gesicht als auch Körper – und pflegen sie direkt. Besonders die Vollgrößen des Hyaluron-Augengels sowie Niacinamid-Serums überzeugen im Test. Das Gel kostet in der Regel 29 Euro, das Serum 39 Euro. Beide Produkte fühlen sich toll auf der Haut an und lassen sie erstrahlen. Keines der Produkte reizte meine Haut oder war unangenehm. Im Gegenteil: Manche Produkte haben mich so begeistert, dass ich sie mir sicherlich noch einmal nachkaufen werde. Und passenderweise sind dafür auch noch zwei Gutscheine im Kalender enthalten, die einen Rabatt auf den Einkauf im Shop gewähren. Gerade in der kälteren Jahreszeit macht es besonders Freude, den Körper mit guter Pflege zu verwöhnen.

Junglück-Adventskalender 2023: Fazit

Für diejenigen, die bereits Produkte von Junglück als gut befunden oder auch diejenigen, die bisher noch keine Pflegeserie für den Alltag gefunden haben, ist der Adventskalender 2023 definitiv geeignet und eine absolute Empfehlung. Er ist für alle Hauttypen und Geschlechter geeignet, auch für unterschiedliches Alter und unterschiedliche Hautbedürfnisse. Zum Entdecken neuer potenzieller Lieblingsprodukte ist er prima. Es macht wirklich Freude, die Päckchen zu öffnen und die vielfältigen Produkte auszuprobieren. Sie pflegen die Haut reichhaltig, sind nicht zu ausgefallen, können bei Bedarf verschenkt werden und die Schatulle lässt sich toll weiterverwenden. Auch das Preis-Leistung-Verhältnis ist fair. Nachhaltig, vielfältig, hochwertig und praktisch: Da gibt es wirklich kaum etwas zu meckern.

