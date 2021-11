Der kanadische Superstar Justin Bieber kehrt Anfang 2023 zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie nach Deutschland zurück. Auf seiner "Justice World Tour" wird er in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln und München auftreten.

Die zahlreichen Fans des kanadischen Popstars Justin Bieber sollten sich den 18. November rot im Kalender markieren. Dann startet der Ticketverkauf für die "Justice World Tour", auf welcher der 27-Jährige auch in fünf deutschen Großstädten Halt macht.

Der Start ist am 16. Januar 2023 in Hamburg geplant, wie FKP Scorpio am Montag mitteilte. Danach macht der Kanadier am 31. Januar in Köln, am 2. Februar in Frankfurt und am 4. Februar in Berlin Halt. Der deutsche Tourabschluss findet am 9. März in der Münchener Olympiahalle statt.

Justin Bieber: Tour wegen Pandemie verschoben

Zuvor hatte der Musiker seine Tour wegen der Pandemie verschieben müssen. Zwischen Mai 2022 und März 2023 soll er nun durch fünf Kontinente touren, mehr als 20 Länder besuchen und mehr als 90 Konzerte spielen.

Bieber hat dieses Jahr sein sechstes Studioalbum "Justice" herausgebracht. Seine Alben verkauften sich bislang 80 Millionen Mal, wie FKP Scorpio informierte.

