Für den Traum als Sängerin verließ sie als Teenagerin ihre Heimat, eine kanadische Kleinstadt. Mit 18 Jahren stürmte sie bereits die Charts. Nun folgt ein weiteres Highlight ihrer Karriere.

Unter stürmischem Applaus von Fans ist die kanadische Sängerin Avril Lavigne ("Complicated", "Girlfriend") am Mittwoch (Ortszeit) in Hollywood zu Boden gegangen.

Die 37-Jährige räkelte sich im Blitzlichtgewitter von Fotografen auf ihrer frisch enthüllten Sternenplakette auf Hollywoods "Walk of Fame". Mit 16 habe sie bei ihrem ersten Trip nach Los Angeles den "Walk of Fame" aufgesucht, erzählte die Sängerin. Da hatte sie gerade die Highschool hingeworfen. Sie habe sich niemals vorstellen können, in Hollywood einmal verewigt zu werden. Es sei wohl einer der "coolsten" Tage ihres Lebens.

Lavigne stürmte als Teenie die Charts

Lavigne brachte ein Foto von ihrem ersten "Walk of Fame"-Besuch mit und zog einen Kapuzenpulli über, den sie damals als 16-Jährige getragen hatte. Stolz verwies sie auf die Hoodie-Aufschrift "Skateboarding Is Not At Crime" (Skateboardfahren ist kein Verbrechen). Das passte damals zum Image des ungezähmten Skater-Punker-Girls, das mit Songs wie "Sk8er Boi" Furore machte.

Lavigne verließ als Teenager ihr Elternhaus in einer kanadischen Kleinstadt, um erst in New York und dann in Los Angeles Musik zu machen. 2002 eroberte die damals 18-Jährige mit ihrem Debütalbum "Let Go" und der Single "Complicated" auf Anhieb die Charts. Sie veröffentlichte bislang sieben Studioalben, darunter das diesjährige Album "Love Sux". Fast 50 Millionen Alben hat sie nach Angaben der "Walk of Fame"-Betreiber verkauft.

Komplimente vom Gastredner

Als Gastredner schwärmte Rapper Machine Gun Kelly (32), dass Lavigne mit ihren rebellischen Songs ihn und eine ganze Generation junger Menschen inspiriert habe. Er sei ein großer Fan ihrer Musik und ihrer "starken" Stimme. "Deine Songs werden lange über unsere Lebenszeit hinweg andauern", sagte der Rapper.

Wegen einer schweren Borreliose-Erkrankung hatte sich die Sängerin und Songwriterin 2014 vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2019 meldete sie sich mit dem Album "Head Above Water", also übersetzt "Kopf über Wasser", zurück.

Im April gab sie ihre Verlobung mit US-Rapper und Punk-Rocker Mod Sun (35) bekannt. Sie hatte den Musiker, mit bürgerlichem Namen Dylan Smith, 2021 bei gemeinsamen Song-Aufnahmen kennengelernt. Lavigne hat zwei Ehen hinter sich. Von 2006 bis 2010 war sie mit dem kanadischen Musiker Deryck Whibley verheiratet. 2015 hatte sie sich nach zwei Jahren Ehe von Nickelback-Sänger Chad Kroeger getrennt.