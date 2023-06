Am Wochenende feierte Kanye West in Los Angeles seinen 46. Geburtstag. Auf der Party gab es "Body Sushi", welches auf nackten Models serviert wurde. Töchterchen North war auch zu Gast.

Kanye West, der Rapper, der sich inzwischen nur noch "Ye" nennt, feierte am Wochenede seinen 46. Geburtstag in Los Angeles. Bilder der Veranstaltung zeigen, welche Gäste auf die exklusive Party kamen. Neben Stars wie Chloe Bailey und Ty Dolla Sign waren auch seine neue Frau Bianca Censori und Wests 9-jährige Tochter North anwesend, die aus der Beziehung mit Ex-Frau Kim Kardashian stammt. Während der Feier schien es so, als würde North sehr gut mit der neuen Frau seines Vaters auskommen – auf Bildern sind die beiden auch händchenhaltend zu sehen.

Trend "Nyotaimori" oder auch "Body Sushi"

Die Atmosphäre auf der Party soll sehr minimalistisch gewesen sein, wie Anwesende berichteten. Nur für die Verpflegung seiner Gäste hatte sich der Rapper offenbar eine ganz besondere Überraschung überlegt: Es gab Sushi. Doch nicht einfach nur so: In dem Veranstaltungsraum wurden große Tische aufgestellt, auf denen nackte Models lagen. Auf den Damen wurden auf Tellern und Tabletts die Speisen platziert – und zwar so, dass die äußeren Geschlechtsmerkmale nur sehr knapp bedeckt waren. In den sozialen Netzwerken wurden Bilder und Videos von der Präsentation geteilt.

Diese Form, Essen zu präsentieren, hat auch einen Namen: "Nyotaimori" – auch bekannt als "Body Sushi". Es stammt aus Japan und ist eine, nun ja, etwas andere Serviervariante für Sashimi oder Sushi. In der traditionellen Variante werden die Speisen akkurat auf dem Körper einer Frau oder eines Mannes angerichtet vorher wird alles mit Bananenblättern ausgelegt, damit das Sushi keinen direkten Kontakt mit der Haut hat. Außerdem gelten dabei besondere Hygienevorschriften: Die lebendigen Tabletts müssen gesund und komplett rasiert sein. Auch in Europa soll es bereits erste Sushi-Restaurants geben, die "Body Sushi" anbieten.

Ob dieses Gimmick aber für eine Party geeignet ist, auf der auch die eigene 9-jährige Tochter zu Gast ist? Darüber darf man sicher geteilter Meinung sein.

Quellen: TMZ, News