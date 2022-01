New York, Winter und ihr zweites Treffen. Wie jedes "normale Date" gingen auch Kanye West und Julia Fox in einem Restaurant essen, doch was dann passierte war alles andere als gewöhnlich. West schenkte der Schauspielerin eine Hotel Suite voll mit Kleidung.

Liebe geht durch den Magen und bei manchen Frauen bestimmt auch durch den Kleiderschrank, das muss sich auch der US-Rapper Kanye West gedacht haben, als er die Schauspielerin Julia Fox bei ihrem zweiten Date mit diesem Geschenk überraschte. Erst gab es ein tolles Dinner, dann ein Fotoshooting und dazu unzählige tolle Kleidungsstücke, die eine ganze Hotel Suite füllten.

Ihre Bekanntschaft ist noch ganz frisch. Der Ex von Kim Kardashian und die Schauspielerin lernten sich Silvester in Miami kennen und hatten "sofort eine innige Verbindung", das bestätigte nun Fox in einem Interview. Nach einer unterhaltsamen Neujahrsnacht, in der viel getanzt, gelacht und geflirtet wurde, blieben die beiden die darauffolgenden Tage in Kontakt. Man traf sich in New York wieder, um dort gemeinsam das Off-Broadway Stück "Slave Play" zu besuchen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Beeindruckt berichtet Julia Fox, dass Kanye West pünktlich um sechs Uhr in der "Stadt, die niemals schläft", landete. Ganz ohne Star-Allüren und Verspätungen. Nach dem gemeinsamen Musical-Besuch begaben sich die beiden in ein Restaurant namens "Carbone". Doch was Fox nicht ahnte, für den Restaurant-Aufenthalt hatte sich der "Donda"-Künstler eine ganz besondere Überraschung ausgedacht: "Während Menschen um uns herum aßen, arrangierte er ein ganzes Foto-Shooting. Die anderen Gäste jubilierten und genoßen die Show!"

Noch immer paralysiert von den Geschehnissen, leitete West die 31-Jährige nach dem Essen in eine Hotel Suite weiter. Was Fox hier sah, konnte sie kaum glauben: "Ein Traum jedes Mädchens wurde in diesem Hotel Zimmer wahr. Es war ein richtig realer Cinderella-Moment. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, dass all diese Kleider rechtzeitig in diesem Raum waren, es war einfach unglaublich und ich so überrascht."

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Eine Woche lang Kanye West zu daten scheint wirklich aufregend zu sein und voller Überraschungen zu stecken. Man kann gespannt sein, was sich der "Addiction"-Interpret als nächstes einfallen lässt.

Quelle: Interview Magazine