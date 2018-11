Dürfen wir vorstellen: Karina Irby. Mit Bildern wie diesen erobert die Australierin gerade Instagram. Pickel, Cellulite, Hautausschlag – die 28-Jährige zeigt sich so wie sie ist. Und das kommt gut an: Über 940.000 Follower kann die hübsche Blondine mittlerweile ihr Eigen nennen.

Eigentlich ist die Bikinidesignerin ein absoluter Profi in Sachen "perfektes Strandfoto". Doch mittlerweile verzichtet Karina bewusst auf Photoshop, um in Sachen Körpervielfalt in sozialen Medien ein Statement zu setzen. So zeigt sie in ihren Postings, wie viel Manipulation zwischen Realität und Illusion steckt.

Scheint nun langsam die Realität Einzug auf Instagram zu halten? Karinas Engagement für Körpervielfalt und Selbstakzeptanz in sozialen Medien wird jedenfalls mit Tausenden von Likes belohnt.