In diesem Look zog Kate Beckinsale garantiert alle Blicke auf sich.

Ganz in Gold: Getreu dem extravaganten Motto des Zodiac Balls in Los Angeles überraschte Kate Beckinsale in einem bizarren Glamour-Look.

Kate Beckinsale weiß, wie mit dem richtigen Outfit die Blicke auf sich zieht: Am Donnerstagabend besuchte die Schauspielerin den Zodiac Ball in Los Angeles. Dort überraschte sie getreu dem Motto der Veranstaltung "Himmlischer Surrealismus" mit einem äußerst skurillen Outfit.

Kate Beckinsale: Skurriler Schleierlook mit breitkrempigen Hut

Im Houdini Estate, dem Veranstaltungsort des Balls, präsentierte sich Beckinsale von Kopf bis Fuß in einem goldenen Look. Dieser bestand zum einen aus einem eng anliegenden Body mit goldenen Applikationen, einem dazu passenden breitkrempigen Hut sowie einem bodenlangen, transparenten Schleier. Dazu trug die 50-Jährige filigrane goldene Plateau-High-Heels. In ihrer Instagram-Story gab die Schauspielerin an, dass ihr Outfit ein Entwurf des Labels Tony Ward Couture sei. Außerdem verewigte sie ihr bizarres Glamour-Outfit mit einem eigenen Instagram-Post.

Das Motto des Balls rege dazu an, "das eigene spirituelle Selbst zu erforschen und gleichzeitig ein universelles Paradoxon zu verkörpern", heißt es auf der Webseite des Zodiac Balls. Zodiac bedeutet auf Deutsch übersetzt Tierkreiszeichen. "Das Tierkreiszeichen einer Person ist dasjenige, in dem die Sonne stand, als sie geboren wurde. In der Astrologie glaubt man, dass sich die Persönlichkeit eines Menschen anhand seines Sternzeichens vorhersagen lässt." Kate Beckinsale ist übrigens Sternzeichen Löwe.

Modewochen Royals, Hollywood-Stars, Topmodels: Die schönsten Looks der Pariser Fashion Week 1 von 30 Zurück Weiter 1 von 30 Zurück Weiter Irina Shayk Irina Shayk bewies modisches Händchen mit einem All-Black-Streetstyle. Sie wählte eine schwarze Lederjacke, ein enges 7/8-Kleid, hohe, schwarze Stiefel und eine schmale Sonnnebrille. Ihre Haare trug sie streng zurückgebunden in einem tiefen Dutt. Mehr

Neben Beckinsale waren als prominente Gäste auf dem Ball unter anderem Britney Spears Ex-Partner Sam Asghari, die Schauspielerin Tara Reid sowie Immobilien-Unternehmer Mohamed Hadid, der Vater der Hadid-Schwestern Gigi und Bella, vertreten. Ausgerichtet wird der Ball jährlich vom Mode-Label Balmain, das mit den Einnahmen der Veranstaltung die Hilfsorganisation Children's Oncology Support Fund unterstützt. Die Spenden kommen an Krebs erkrankten Kindern zugute.