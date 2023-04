von Gerrit-Freya Klebe Kate und William haben an einen Fan gute Neujahrswünsche versendet. Auch wenn diese mit drei Monaten Verspätung ankamen, war die Freude darüber groß.

Zu spät für gute Neujahrswünsche scheint es nie zu sein, wie ein aktuelles Beispiel von Kate und William beweist. Ein Royal-Fan hatte ihnen eine Weihnachtskarte geschrieben, jetzt, gut drei Monate später gab es endlich eine Antwort darauf.

"Was für eine schöne Überraschung heute Morgen", schrieb Instagram-Userin "theduchessofwonderland" unter ihr Posting. Auf dem Bild ist ein weißer Briefumschlag zu sehen mit verschiedenen Stempeln: dem Monogramm von König Charles, einem Stempel der Royal Mail und dem Datum vom 29.03.23, vermutlich dem Tag, an dem der Brief abgeschickt wurde.

Auf dem Umschlag liegt die Karte, die Prinzessin Kate in einem waldgrünen Mantel mit Hut zeigt. Prinz William und die beiden Söhne haben dunkelblaue Jacken an und die kleine Prinzessin strahlt in einem roten Mantel.

Kate und William: Sie verzücken Fan mit verspäteter Briefantwort

Auf der Rückseite steht ein mittig platzierter, gedruckter Text: "Danke für Ihre taktvolle Weihnachtsbotschaft an den Prinzen und die Prinzessin von Wales, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Ihre Königlichen Hoheiten sind sehr dankbar und übersenden Ihnen die besten Wünsche für ein frohes neues Jahr."

Das Bild stammt von einem ganz besonderen Moment: Die Royals sind bei ihrem Spaziergang zum Weihnachtsgottesdienst in Sandringham zu sehen. Für Prinz Louis war es eine Premiere, denn vorher war er noch nie bei den öffentlichen Weihnachtsfeierlichkeiten dabei gewesen.

Dabei entzückte er Fans wie Fotografen: Unter seinem Mantel trug er trotz winterlicher Temperaturen nur eine kurze rote Hose, seine nackten Beine steckten in wadenhohen Stiefeln. Mit seinem kessen Grinsen lächelte er alle an, von Frieren keine Spur. Die kurzen Hosen sind eine Tradition der britischen Oberschicht: Kleine Jungs tragen bis zu ihrem achten Lebensjahr kurze Hosen, das war auch bei George so.

Auf den nächsten Auftritt dürfen sich royale Fans schon freuen: Bei der Krönung von König Charles III. soll der kleine Louis wieder zu sehen sein.