Katja Krasavice ist in diesem Jahr zum ersten Mal in der DSDS-Jury

von Gerrit-Freya Klebe Viele Wochen haben Katja Krasavice und Dieter Bohlen zusammen verbracht, als die neue Staffel DSDS gedreht wurde. Hinter den Kulissen ging es dabei auch um das Thema Geld.

Aktuell herrscht dicke Luft zwischen den DSDS-Juroren Dieter Bohlen und Katja Krasavice. Nachdem sich Bohlen gegenüber einer Kandidatin sexistisch geäußert hatte, entbrannte ein Streit zwischen den beiden. Krasavice postete einen Disstrack auf TikTok und legte am Wochenende in einem zweiten Video nach. Im Interview mit 104.6 RTL sagte Bohlen nun: "Ich sitze da als Juror und RTL sucht da Leute aus, die ich zum Teil auch Scheiße finde, um da ein bisschen Krawall zu machen." Ziemlich sicher meint er damit seine Kollegin Katja Krasavice.

Dem stern erzählte Krasavice aber etwas anderes. "Bei mir war die Teilnahme schon Anfang 2022 im Gespräch, als ich mit Dieter und Pietro zusammengearbeitet hab für 'You‘re my heart, you‘re my soul'. Da meinte Dieter: 'Hast du Bock' und ich meinte: 'Warum nicht?'" Dieter Bohlen hat Katja Krasavice demnach selbst gefragt und ausgesucht.

Das exklusive stern-Interview mit Krasavice fand am 23. Januar statt, also noch bevor der Streit eskalierte. Dabei erzählte sie auch, worüber sie mit Bohlen hinter den Kulissen gesprochen hat. Die beiden haben bei DSDS viel Zeit zusammen verbracht, was wohl auch zu einigen tiefergehenden Gesprächen geführt hat.

Katja Krasavice und Dieter Bohlen haben über Geld und Investments gesprochen

Katja Krasavice hat verraten, dass Dieter Bohlen und sie auch über Geld geredet haben. Mehr noch: Bohlen hat seine Erfahrungen geteilt, besonders um ein Thema ist es gegangen: Wertmetalle. Krasavice erzählt: "Dieter und ich haben viel über Wertmetalle geredet und was da zum Beispiel cool ist."

Dass Dieter Bohlen Finanztipps gibt, mag auf den ersten Blick verwundern. Doch tatsächlich hat er Betriebswirtschaftslehre studiert und als Diplom-Kaufmann abgeschlossen. Oft heißt es, das sei auf Wunsch seiner Eltern geschehen. Jurorin Leony sieht Dieter Bohlen auch als Experten an, der Ahnung hat: "Dieter weiß wirklich viel über alle möglichen Themen und hat sich da auch viel angeeignet", erklärt sie dem stern.

Für Katja Krasavice spielen Investments bereits seit einiger Zeit eine wichtige Rolle: "Ich habe schon Immobilien und ich bin da seit Jahren hinterher, weil ich weiß, dass das sehr wichtig ist." Der Tipp, in Immobilien zu investieren, stammte laut der Sängerin aber nicht von Dieter Bohlen.