Beim "March for our Lives" gingen am Samstag nicht nur Hunderttausende Jugendliche gegen Waffengewalt auf die Straße. Auch zahlreiche Prominente waren bei der zentralen Kundgebung in Washington dabei. So wie Kim Kardashian, die mit Ehemann Kanye West und Tochter North an der Demo teilnahm.

Für Aufsehen sorgte allerdings vor allem ein Foto, das Kardashian kurz vor dem Marsch auf Instagram postete. "Let's March" ist das Bild betextet, das im Vordergrund Kim Kardashian und im Hintergrund, ja was eigentlich, zeigt? Das Gefährt auf dem Parkplatz gibt es so jedenfalls nicht, sondern nur in der Welt von Photoshop. Offensichtlich hat der Reality-Star beim Versuch, die eigenen Kurven zu optimieren, etwas zu doll mit Photoshop herumgespielt.



Im Originalbild, das ebenfalls online kursiert, sieht man, dass im Hintergrund eigentlich ein ganz normales Auto steht. Doch in Kims Version ist das Auto auf Golfcart-Größe zusammengeschrumpft. Offenbar hatte Kardashian, oder wer auch immer an dem Bild herumgefummelt hat, versucht, eine winzige Wölbung an Kardashians Bauch zu kaschieren - und dabei auch noch das Bild nach rechts verlängert, mit einer gespiegelten Version des Autos, von dem zuvor nur eine Ecke ganz am Rand des Bildes zu sehen war. Im Ergebnis ist das Auto nun so schlank wie Kardashian selbst, nur vielleicht etwas eckiger.

Kim Kardashian unterstützt die politische Botschaft

Immerhin mehr als 1,4 Millionen Menschen gefiel das Bild trotzdem. Vielleicht auch, weil Kardashian mit ihrem Erscheinen die politische Botschaft des von Schülern initiierten Großereignisses unterstützt. Denn Kardashian ist offenbar nicht nur als Selbstdarstellerin, sondern auch als Mutter nach Washington gekommen. Auf Facebook postete das Model später noch ein - ganz unfallfreies - Bild von Mann und Kind während der Veranstaltung: "Ich bin so glücklich, dass ich diesen Moment mit diesen Beiden teilen kann. Ich hoffe, North wird sich immer erinnern."