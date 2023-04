von Laura Stunz Neue Hinweise zum Cast der zwölften Staffel "American Horror Story" geistern durch die sozialen Medien: Reality-Star Kim Kardashian wird eine Hauptrolle übernehmen.

Schlägt Kim Kardashian neue Richtungen ein? Die US-amerikanische Reality-Ikone überrascht ihre Instagram-Follower mit einem verheißungsvollen Trailer zur zwölften Staffel der Kultserie "American Horror Story". Mit im Cast? Sie selbst und Hollywood-Star Emma Roberts.

Kardashian und Roberts in der Hauptrolle

Die 42-Jährige scheint ihren Kumpel, den Regisseur und Serienschöpfer Ryan Murphy, mit ihrem Auftritt als "Saturday Night Live"-Moderatorin im Jahr 2021 vollends von ihren Schauspielkünsten überzeugt zu haben. So sehr, dass dieser Kardashian sogar eine Hauptrolle in Form eines speziell für sie geschaffenem Charakter gegeben hat.

Ein Vertreter von Murphy und der Sender "FX" bestätigt dem Branchenblatt "Variety" die neue Besetzung der zwölften Staffel, demnach soll Kardashian den Cast zusammen mit Roberts anführen. Völlig neu ist dem "Keeping up with the Kardashians"-Star die Schauspielerei zwar nicht - zuvor sah man sie bereits in kleinen Rollen in Serien wie "Two Broke Girls" oder "How I Met Your Mother" - jedoch könnte die Hauptrolle in "American Horror Story" ihr schauspielerischer Durchbruch sein.

Der große Durchbruch?

Schließlich war eine Rolle in "American Horror Story" für Stars wie Lady Gaga bereits ein großer schauspielerischer Türöffner. Für ihre Rolle in der fünften Staffel "American Horror Story: Hotel" gewann die Sängerin den Golden Globe Award, danach war sie in zahlreichen Blockbustern wie "A Star is born" an der Seite von Bradley Cooper zu sehen.

Wie das US-amerikanische Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" schreibt, soll Schauspielerin und Drehbuchautorin Halley Feiffer das Schreiben der Drehbücher sowie den Showrunner-Posten für die zwölfte Staffel übernehmen. Laut Angaben soll sich die Handlung auf den Thriller "Delicate Condition" stützen, einer modernen Neufassung des Roman-Polanski-Klassikers "Rosmaries Baby" aus dem Jahr 1968.

Das Buch, geschrieben von Danielle Valentine, soll im August auf dem englischsprachigen Markt erscheinen und handelt von einer Frau, die glaubt, dass der Teufel selbst dafür sorgt, dass sie niemals schwanger werden wird.

Quellen:"Variety", "The Hollywood Reporter"