Bye, lange Haarpracht! Kim Kardashians neuer Look sorgt im Netz für viel Aufsehen, Memes und Vergleiche mit der neuen Frau ihres Ex-Mannes.

Haare: raspelkurz. Augenbrauen: ultradünn gezupft. Ihr Top: dreckverschmiert. Ein Look, mit dem die wenigsten US-Realitystar Kim Kardashian assoziieren würden. Umso überraschender sind aktuelle Aufnahmen von ihr für die Zeitschrift "CR Fashion Book".

In einem Instagram-Post seines aktuellen Covers nennt sie "CR Fashion Book" "die bahnbrechende Muse dieser Generation, die neu definiert, was es bedeutet, zu inspirieren". Einige der Aufnahmen der Fotografin Nadia Lee Cohen zeigen Kim Kardashian zudem mit verschmiertem Make-up und Brille.

Ähnlichkeiten mit Kanye Wests neuer Frau: "It’s giving Bianca"

Ob sich der Realitystar wirklich einer Typveränderung unterzogen oder es sich der Kurzhaarfrisur nur um eine Perücke handelt, ist unklar. Ungeachtet dessen wird ihr Look vielen Menschen im Netz diskutiert. Während ihre Fans die Bilder in der Kommentarspalte feiern, empfinden ihn andere als "langweilig". Eine Userin weißt darauf hin, dass es wohl ein riesiges Team (welches einzeln und namentlich in der Caption des Beitrags aufgelistet ist) brauchte, "um sie wie einen 'normalen' Menschen aussehen zu lassen."

Zudem wird in der Kommentarspalte oftmals Kims Look mit dem vom Bianca Censori, der neuen Frau an der Seite ihres Ex-Mannes Kanye West, verglichen. "It’s giving Bianca", kommentiert eine Userin. Censori hatte sich bereits Anfang des Jahres ihre langen dunklen Haare abschneiden lassen und sich mit Kurzhaarfrisur präsentiert.

Memes machen sich über Kim Kardashian lustig

Damit aber nicht genug: In den sozialen Medien kursieren bereits erste Memes von Kims neuem Look. Eines stellt ein älteres – eher unscheinbares – Bild von ihr dem aktuellen "CR Fashion Book"-Cover gegenüber, darüber die Worte "Before Berlin" und "After Berlin".

