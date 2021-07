Klangspiele aus Metall erzeugen helle Töne, die an Glocken erinnern.

Inspiration für Ihren Garten gewünscht? Diesen Sommer erklingen auf der Grünfläche vor der eigenen Haustür schöne Klangspiele. Das Gartenaccessoire wird durch den Wind in Schwingung versetzt und erzeugt sanfte Töne, die die neue Jahreszeit einläuten.

Eine sanfte Brise kühlt im Frühling und Sommer nicht nur angenehm ab, sondern kann auch wunderschön klingen. Klangspiele für den Garten machen den Wind hörbar und sind das ideale Gartenaccessoire. Welche Materialien es gibt, wie sie klingen und welcher Ort im Garten passend für das neue Klangspiel ist, erfahren Sie hier.

Das Material des Klangspiels bestimmt die Akustik

Das Material des Klangspiels beeinflusst die Töne. Modelle aus Metall hören sich anders an als solche aus Holz oder einem Materialmix.

Klassisch ist ein Klangspiel aus Metall

Klangspiele aus Holz

Es muss nicht nur ein Material im Klangspiel verarbeitet sein. Ein schöner Materialmix sorgt nicht nur für eine abwechslungsreiche Optik, sondern auch besondere Klänge. So zum Beispiel eine Kombination aus Holz und Perlmutt

Diese Klangspiele gibt es

Abgesehen vom Material entscheidet auch die Größe und Form des Klangspiels über den Sound.

Klangzylinder

Klangzylinder sind offene Röhren unterschiedlicher Länge. Sie erinnern an eine Orgel, denn die Länge der Zylinder entscheidet über ihre Tonhöhe. Ein Klangspiel verfügt über harmonische, aufeinander abgestimmte Töne, die eine schöne Tonfolge erzeugen. Sobald Wind das Klangspiel in Schwingung versetzt, entstehen die Töne. Zum einen, weil die Klangzylinder aneinanderschlagen oder zum anderen durch einen Klöppel in der Mitte des Klangspiels.

Windglockenspiele

Ebenfalls bekannt sind Klangspiele in Form eines Glockenspiels. Die Klangelemente erinnern an Glocken und werden ebenfalls vom Wind in Bewegung versetzt und zum Klingen gebracht.

Geeigneten Platz im Garten für das Klangspiel finden

Klangspiele können Sie überall dort platzieren, wo sie vom Wind bewegt werden können. Sie brauchen lediglich etwas zum Befestigen. Das kann der Dachvorsprung des Hauses oder auch der Ast eines Baumes sein. Wenn Sie beides nicht zur Verfügung haben, können Sie sich mit einem praktischen Gestell helfen, das einfach in den Boden gesteckt wird.

