Sehen Sie im Video: Stars kochen im Lockdown – einige vermasseln ihre Gerichte.









Für viele Stars ist die Coronakrise so etwas wie ein langer Urlaub zu Hause. Da wird gebadet, da wird geturnt und natürlich auch gekocht. Während die einen inzwischen so etwas wie Profi-Köche sind, und ihre Kochkünste mit ihren Followern auf Instagram teilen, scheitern andere kläglich. Whoopi Goldberg teilte ein Video auf TikTok, das ihr Kochfiasko zeigt: Sie sagt, sie habe sich geschworen nie wieder in die Küche zu gehen, doch sie sei am Verhungern. Deshalb gibt es jetzt die Abwandlung eines italienischen Klassikers: Knoblauch mit Nudeln. Auch der Käsekuchen von Sängerin Pink hat irgendwie eine …… sagen wir andere Konsistenz als gewöhnlich… Einen ähnlichen zweifelhaften Erfolg hatten auch Patrick Schwarzenegger und Abby Champion bei dem Versuch eine Ostertorte zu backen. "Wir haben 6 Stunden gebraucht diesen Kuchen zu backen", schrieben sie. "Der erste ist verbrannt, den zweiten haben wir zu hoch gefüllt, sodass er übergelaufen ist und unseren Ofen zerstört hat. Wir haben uns zweimal gestritten!! Und ja … War ein Spaß!” Wer’s glaubt. Eine, die die Messlatte von vorne herein nicht so hoch anlegt, ist Ireland Baldwin, die Tochter von Kim Basinger und Alec Baldwin. Ihr reichen schon Nudeln in Wagenradform mit etwas Tomatensoße. Kann man nicht viel falsch machen. Das Kämpferpaar Paige VanZant und Austin Vanderford kocht am liebsten nackt, doch wofür das Mehl im Rezept stand, sollte Austin vielleicht noch einmal nachlesen. Dass bei den Star auch mal etwas schief geht, ist irgendwie tröstlich. Und weil der Humor dabei nicht auf der Strecke bleibt, werfen wir noch einen Blick in diese Quarantäneidylle. Arnold Schwarzenegger braucht sich beim Thema Gemüse auf seinem Teller eh keine großen Gedanken zu machen, sein Esel und sein Zwergpony fressen es ihm sowieso weg.