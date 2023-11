König Charles' Terminkalender ist voll. Erst am Wochenende enthüllte er in der Royal Albert Hall die Bronze-Statuen seiner beiden Eltern.

Und auch an seinem Geburtstag stehen erst noch zwei Termine an, bevor er in Ruhe seinen Geburtstag feiern kann. Los geht es am Mittag in Didcot, einer Stadt rund hundert Kilometer westlich von London. Dort setzt er sich gegen Lebensmittelverschwendung ein.

Später am Tag will der König noch 400 Pfleger, Krankenschwestern und Hebammen empfangen. Dabei soll ihre Arbeit im National Health Service gewürdigt werden.