Die großen Feierlichkeiten in London sind gerade mal zwei Monate her, nun gibt es schon wieder eine Krönung für Charles III., diesmal im Schwester-Königreich Schottland. Wir haben unsere stern-Adelsexpertin befragt, warum dieser Aufwand betrieben wird und was genau diesen Mittwoch in Edinburgh passieren wird.

Frau Bartenbach, diese Woche steht für Charles III. ja schon wieder eine Krönung auf dem Programm, diesmal in Schottlands Hauptstadt Edinburgh. Wie kommt’s und was wird da genau passieren?

König Charles und Königin Camilla befinden sich schon seit Montag dieser Woche in Edinburgh, während der so genannten "Royal Week", die jedes Anfang Juli stattfindet, um an bestimmten traditionellen Zeremonien teilzunehmen. Dazu gehört üblicherweise die rituelle Schlüsselübergabe durch Würdenträger der Stadt und des schottischen Parlaments zum königlichen Palast von Holyrood House, der Residenz des Monarchen in der schottischen Hauptstadt. Weiterhin gibt es immer eine der traditionellen Gartenparty im Park des Palastes. Das besondere Ereignis dieses Jahr ist die Krönungszeremonie für König Charles III. in der St. Giles Kathedrale.