70 Jahre und 214 Tage – so lange war Queen Elizabeth II. das Oberhaupt der britischen Königsfamilie. Und genau so lange war ihr ältester Sohn Charles, Prince of Wales, der erste in der Thronfolge. Eigentlich hat seine Vorbereitung auf den Thron aber schon viel früher angefangen. Denn seit seiner Geburt war eigentlich klar, dass Charles aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann einmal der König von England sein würde. Seit dem 8. September 2022 ist er nun offiziell King Charles III. Der 73-Jährige blickt dabei auf ein turbulentes und abwechslungsreiches Leben zurück.