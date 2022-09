von Christian Hensen Das neueste Wahrzeichen von London ist "The Queue" – auch wenn die Warteschlange vor der Westminster Hall nur von temporärer Natur ist. Die schier unendliche Menge Wartender zog nun auch königlichen Besuch an.

Aktuell beträgt die Wartezeit in der rekordverdächtigen "Queue" in London 14 Stunden. Mehr als einen halben Tag muss warten, wer den Sarg von Queen Elizabeth II. ein letztes Mal live sehen will. Dabei wird die Warteschlange in der britischen Hauptstadt offenbar selbst zur Sehenswürdigkeit – denn nach einem Besuch bei Rettungskräften entschieden sich König Charles III. und Prinz William, der geduldigen Menge einen Besuch abzustatten, wie die "Daily Mail" berichtet.

Der König und sein Sohn beließen es aber nicht dabei, sich das Spektakel aus sicherer Entfernung anzuschauen, sondern gingen auf die Menge zu und sprachen mit den Menschen.

London "The Queue" in Bildern: Warteschlange für Queen Elizabeth II. sprengt alle Rekorde 1 von 21 Zurück Weiter Zurück Weiter So sieht die offizielle Route für die Warteschlange für das Lying-In-State aus. Sie beginnt im Southwark Park und endet in der Westminster Hall. Wo die Schlange endet, also wo man sich anstellen muss, verkündet das Department for Digital, Culture, Media and Sport bei Twitter Mehr

Kurze Störung beim Ablauf

Selbstverständlich kam es dabei zu Störungen beim sonst relativ reibungslosen Ablauf, denn die Menschen widmeten den Royals ihre Aufmerksamkeit und versuchten, einen guten Blick auf die prominenten Besucher zu erhaschen – oder sogar deren Hände zu schütteln.

Den Berichten zufolge riefen die Menschen "Gott schütze den König" und "Gott schütze den Prinz von Wales", als die beiden an der "Queue" vorbeiliefen.

Viele Hände zu schütteln: Der kurze Besuch der Warteschlange muss auch für Prinz William überwältigend gewesen sein. © Isabel Infantes / AFP

Vergangene Nacht hielt sich König Charles III. noch selbst in der Westminster Hall auf und übernahm mit seinen Geschwistern eine kurze Totenwache für seine verstorbene Mutter. Heute sind die Enkel an der Reihe, sprich auch William und Harry.

Montagmorgen endet die "Queue"

Bis Montagmorgen um 6.30 Uhr Ortszeit haben Menschen noch die Gelegenheit, den Sarg von Queen Elizabeth II. in der Westminster Hall zu sehen. Dann endet das sogenannte "Lying In State" und das offizielle Begräbnis startet allmählich.

Bis dahin erwartet die Hauptstadt noch Hunderttausende Besucher, das Begräbnis am Montag könnte eines der größten TV-Ereignisse seit Beginn der Aufzeichnungen werden. Viele Fernsehsender, darunter auch RTL, starten ab 9 Uhr mit der Übertragung und begleiten die Ereignisse in Großbritannien bis in den Abend hinein.