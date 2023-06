Wenn man ein Konzert besucht, möchte man natürlich nicht nur die Musik genießen, sondern auch passend gekleidet sein. Doch was ist ein angemessenes Konzert Outfit? Hier sind einige Tipps, die Ihnen bei der Wahl des perfekten Outfits helfen können.

Die Konzerttickets sind gebucht und die Reisepläne stehen fest. Doch bevor es zum musikalischen Highlight des Jahres geht, stellt sich die entscheidende Frage: "Was soll ich anziehen?" Die Wahl des richtigen Outfits hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise dem Veranstaltungsort, dem Musikgenre, dem saisonalen Wetter oder der Dauer der Veranstaltung. Der stern gibt Tipps für die perfekte Garderobe, damit Sie auf jedem Konzert stilvoll auftreten können.

Darauf sollten Sie achten

Zunächst einmal sollten Sie sich überlegen, welches Genre das Konzert hat. Bei einem klassischen Konzert ist ein elegantes Outfit angemessen, während bei einem Rockkonzert ein lässigerer Look besser passt. Sie sollten auch bedenken, ob das Konzert drinnen oder draußen stattfindet, da dies auch Einfluss auf Ihre Kleiderwahl haben kann.

Für ein klassisches Konzert sollten Sie ein formelles Outfit wählen, wie beispielsweise einen Anzug oder ein elegantes Kleid. Vermeiden Sie zu enge oder zu kurze Kleidung, da dies unbequem sein kann. Bei einem Rockkonzert können Sie hingegen eine Jeans und ein T-Shirt tragen. Es folgen ein paar konkrete Hinweise, wie das perfekte Konzert Outfit gelingt.

Konzert Outfit: Die richtigen Schuhe wählen

Wählen Sie bequeme Schuhe: Sie werden sicherlich viel Zeit auf den Beinen verbringen, also ist es wichtig, dass Sie Schuhe tragen, die bequem sind und Ihnen erlauben, zu tanzen und herumzulaufen, ohne dass die Füße wehtun. Sneakers, Flats oder Stiefel sind perfekt für Konzerte. Ein Stiefel-Klassiker, den man auf jedem Konzert, Festival oder Open Air mindestens einmal sieht: Dr. Marten.

Affiliate Link Dr. Martens Damen Serena Stiefel Jetzt shoppen 169,16 €

Das sollten Sie bei Unterteilen beachten

Wählen Sie die richtige Hose oder Rock: Eine bequeme Hose oder ein Rock, der Ihnen Bewegungsfreiheit gibt, ist entscheidend für Ihr Konzert Outfit. Sie wollen sich doch sicherlich wohlfühlen, während Sie abrocken! Jeans, Leggings oder einlocker sitzender Rock sind ideal.

Der Zwiebellook für Temperaturschwankungen

Layer it up: Wenn Sie auf ein Konzert gehen, kann es sein, dass es draußen kühl ist, aber innen sehr heiß wird. Eine gute Idee ist es, Schichten zu tragen, die Sie aus- oder anziehen können, je nachdem wie warm oder kalt es ist. Der Name "Zwiebellook" kommt daher, dass die Technik ähnlich wie das Schälen einer Zwiebel ist: Man zieht Schicht für Schicht aus, wenn es wärmer wird, und zieht sie wieder an, wenn es kälter wird. Leichte Jacken eigenen sich also besonders gut. In diesem Jahr sind Jeansjacken ziemlich angesagt.

Affiliate Link -28% Herrlicher Jeansjacke 'Joplin' blue denim Jetzt shoppen 99,90 € 139,00 €

Die richtigen Accessoires

Accessoires können Ihr Outfit aufwerten und ihm eine persönliche Note verleihen. Eine coole Sonnenbrille, ein Hut oder eine Statement-Kette sind tolle Ergänzungen zu Ihrem Konzert Outfit. Doch ein Accessoire ist auf Konzerten besonders unverzichtbar geworden: die Bauchtasche! Zunächst einmal bieten Bauchtaschen eine sichere und bequeme Möglichkeit, wichtige Gegenstände wie Geldbörsen, Handys und Schlüssel zu transportieren. Da Konzerte oft überfüllt und laut sind, kann es schwierig sein, auf diese Dinge aufzupassen. Mit einer Bauchtasche können Besucherinnen und Besucher ihre Wertsachen jedoch immer griffbereit halten, ohne sich dabei Gedanken über Diebstahl oder Verlust machen zu müssen. Darüber hinaus ermöglichen Bauchtaschen optimale Bewegungsfreiheit.

Affiliate Link LASCANA Bauchtasche, Gürteltasche in Kroko-Optik VEGAN Jetzt shoppen 29,99 €

Insgesamt gibt es bei der Wahl des Konzert Outfits kein richtig oder falsch, sondern es geht darum, dass Sie sich in Ihrer Kleidung wohlfühlen und bereit sind, die Musik zu genießen. Unabhängig davon, ob Sie sich für ein Statement-Oberteil oder eine bequeme Hose entscheiden, achten Sie darauf, dass Sie sich in Ihrer Kleidung frei bewegen können und dass Sie auf das Veranstaltungsambiente vorbereitet sind. Mit den richtigen Accessoires können Sie Ihrem Konzert Outfit eine persönliche Note verleihen und den Look abrunden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.