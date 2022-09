Prinzessin Amalia an ihrem ersten Tag an der Universität in Amsterdam

von Gerrit-Freya Klebe Gerade erst ist Kronprinzessin Amalia von Zuhause ausgezogen, um zu studieren. Doch nun gibt es einen herben Rückschlag: Sie soll ins Visier der Mafia geraten sein und könnte in großer Gefahr schweben.

Für viele 18-Jährige ist es ein normaler Teil ihres Lebens: Von Zuhause ausziehen, zum ersten Mal alleine oder in einer WG mit anderen zusammenleben und ein Studium oder eine Ausbildung beginnen. So wollte es auch Prinzessin Amalia machen, die Kronprinzessin und somit künftige Königin der Niederlande.

Erst Anfang September hat sie ihr dreijähriges Bachelor-Studium in Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft an der Universität in Amsterdam begonnen. In den Medien waren viele Bilder ihres ersten Tages dort zu sehen. Doch nun gibt es einen herben Rückschritt: Sie ist in das Visier der niederländischen Mafia geraten, wie die Tageszeitung "telegraaf.nl" berichtet. "Sie wohne bis zum Abschluss der Ermittlungen nicht in ihrer Studentenwohnung", heißt es.

Die Sicherheitsmaßnahmen, um Prinzessin Amalia zu schützen, wurden demnach erheblich verstärkt. "Eine versuchte Entführung oder ein Anschlag werden in Betracht gezogen", wie aus dem Bericht hervorgeht. Ihre Eltern König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande äußerten sich bislang noch nicht und waren in Großbritannien beim Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II..

Prinzessin Amalia der Niederlande: Ein Anschlag wird in Betracht gezogen

Erst Ende Mai hatte das niederländische Königshaus auf Instagram verkündet, dass die Prinzessin im vergangenen Jahr ein Bewerbungs- und Auswahlverfahren durchlaufen habe, um das Studium beginnen zu können. Dort hieß es weiter: "Die Studienzeit der Prinzessin wird als privat betrachtet." Unter dem Post hatten viele Fans gratuliert und ihr einen guten Start gewünscht.

Die Bedrohung wird in jedem Fall ernst genommen, denn erst im Sommer 2021 erschütterte ein Attentat die Niederlande: Damals war der Journalist Peter De Vries auf offener Straße erschossen worden, sein Schwerpunkt waren Recherchen über Kriminalfälle, über die er auch im Fernsehen sprach. Er gilt als ein Opfer der "Mocro Maffia", genau der Untergruppe, die nun auch Prinzessin Amalia ins Visier genommen haben soll.

Quelle: "telegraaf.nl"