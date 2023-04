von Catrin Bartenbach Die Kronprinzessinnen von Schweden, Belgien, Spanien und den Niederlanden sind auch die künftigen Oberbefehlshaberinnen ihrer Länder. Darauf müssen sie sich nicht nur theoretisch vorbereiten.

Die verstorbene Königin Elizabeth II. hat in den über 70 Jahren ihrer Regentschaft viele royale Rekorde gebrochen. So war sie auch das letzte gekrönte Staatsoberhaupt in Europa, das noch während des Zweiten Weltkriegs gedient hatte. Denn sie war im April 1945 kurz vor ihrem 19. Geburtstag auf eigenen Wunsch – gegen den besorgten Widerstand ihres Vaters König George VI. – als erstes weibliches Mitglied der britischen Königsfamilie in die Frauen-Einheit innerhalb der britischen Streitkräfte eingetreten, den "Auxiliary Territorial Service". Dort lernte sie unter anderem, Lastwagen instand zu halten.