Gutes Licht in der Küche ist unverzichtbar, schließlich sollte das scharfe Messer nicht blind verwendet werden. Praktische Lichtquellen können aber um stimmungsvolles Licht ergänzt werden — etwa für einen geselligen Abend in der Wohnküche. Hier sind drei Ideen für Ihre Küchenbeleuchtung.

Küchentisch, Schneidebrett und Schränke sollten in der Küche gut beleuchtet sein. Zum einen, weil passende Küchenbeleuchtung praktisch ist, indem sie für bessere Sichtbarkeit sorgt und zum anderen, weil sie ein Hingucker sein kann. Letzteres insbesondere dann, wenn Sie in der Küche über einen Essplatz verfügen und dort viel Zeit verbringen. Wie es gelingt, Schränke und Arbeitsplatte richtig auszuleuchten und die Küche am Abend in stimmungsvolles Licht zu tauchen? Hier sind drei Ideen.

Wie beleuchte ich meine Küche richtig?

Küchen unterscheiden sich nicht nur in ihrer Größe und Form, sondern auch in ihrer Ausstattung. So eignen sich individuelle Küchenbeleuchtungskonzepte am besten. Außerdem sollten die Lichtquellen auf Ihre Bedürfnisse angepasst sein: Haben Sie eine Wohnküche und wünschen sich warmes Licht für gesellige Abende? Oder brauchen Sie besonders helles Licht, weil Sie auf der Arbeitsfläche gerne und oft Essen zubereiten? Beleuchtungskonzepte sind heutzutage flexibel, gönnen Sie sich daher die Ausstattung, die zu Ihren Anforderungen passt.

Küchenbeleuchtung: warmweiß oder kaltweiß?

Je weißer das Licht, desto ähnlicher ist es Tageslicht und desto besser leuchtet es aus. Kaltweißes Licht ist aber auch Geschmacksache, denn es kann ungemütlich wirken. Für präzise Arbeiten wie das Schneiden von Lebensmitteln auf der Arbeitsplatte eignet es sich aber bestens. Warmweißes Licht kann hingegen in den Abendstunden angenehm sein. Nicht nur für die Augen, sondern auch, weil es für eine gemütliche Atmosphäre sorgt. Am besten kombinieren Sie in der Küche kaltweißes und warmweißes Licht, sodass Sie je nach Zweck und Anlass wählen können.

Licht von oben

Eine Deckenleuchte sollte in keiner Küche fehlen. Sie spendet großzügig Licht und kann die Küche mit dem Umlegen eines Schalters schnell ausleuchten. Wenn Sie über eine Wohnküche mit Essbereich verfügen, können sich auch mehrere Lichtquellen von oben als Küchenbeleuchtung anbieten. Beispielsweise eine schöne Hängeleuchte, um einen langen Esstisch auszuleuchten.

Indirektes Licht in und unter den Schränken

Schränke und Schubladen sind in den meisten Küchen nicht mit Leuchtmitteln ausgestattet. Zeit, das zu ändern, denn es kann sich lohnen. Beleuchtete Küchenschränke sind nicht nur praktisch, sie sorgen auch für eine schöne Optik. Flexibel sind kabellose LED-Stripes zum Kleben mit Batterien oder einem Akku, denn Sie können selbst entscheiden, wo die Lichtquelle platziert wird. Wenn Sie Schränke beleuchten wollen, gilt: Die unteren Fächer beleuchten Sie am besten von oben, bei den oberen Fächern von unten. So sorgen Sie dafür, dass zwar das Licht sichtbar ist, die Lichtquelle hingegen nicht.

Stimmungsvolles Licht

Licht kann die Atmosphäre wesentlich beeinflussen. Am Abend wünscht man sich gemütliches, warmweißes Licht. Zum Kochen kaltweißes Licht, das gute Sicht garantiert. Am flexibelsten ist man allerdings mit smarten Leuchtmitteln, die nicht nur zahlreiche Farbnuancen abbilden können, sondern auch via Smartphone steuerbar sind. Praktisch ist auch, dass es smarte Beleuchtung bereits in verschiedenen Ausführungen gibt. So können Sie beispielsweise smarte Lichtstreifen als indirekte Küchenbeleuchtung einsetzen sowie Glühbirnen nach Lust und Laune in unterschiedlichen Lampen.

