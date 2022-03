Sehen Sie im Video: Kundenberaterin wird nach Kündigung Camgirl – jetzt verdient sie mehr als 100.000 Euro pro Jahr.









































Den Weg, den Britin Emily Kathleen gewählt hat, ist nicht für jeden etwas.

Die ehemalige Kundenberaterin, wird Vollzeit-Camgirl und verdient mittlerweile mehr als 100.000 Euro pro Jahr. Aber wie kam es überhaupt dazu?





Damals arbeitet Kathleen als Kundenberaterin für eine Wohnungsbaugesellschaft und lebt in einem Vier-Zimmer-Haus. Da sie während der Corona-Pandemie unter Stress leidet, lässt sie sich krankschreiben. Ihr Arbeitgeber entlässt sie daraufhin kurzerhand.

Aus Geldnot meldet sich die Britin im August 2020 bei einer Camgirl-Agentur an und verdient in ihrer ersten Nacht über 400 Euro.

Als Camgirl loggt sie sich täglich auf ihrem Laptop ein, um von ihrem Schlafzimmer aus über eine Live-Show für ihre Kunden zu streamen.





Kathleen sagt Webcamming habe ihr Leben komplett verändert: „Ich habe mit Webcamming in Vollzeit angefangen, einfach weil ich glücklicher war. Es macht mir Spaß, ich hasste meinen Tagesjob und ich verdiene auf jeden Fall mehr Geld mit Webcamming.

Es mag wie ein Klischee klingen, aber es hat mein Leben auf jede erdenkliche Art und Weise verändert, vor allem mein Selbstvertrauen. Ich bin viel selbstbewusster, finanziell unabhängig, ich habe Schulden abbezahlt, ich kann in den Urlaub fahren und ich werde mir bald ein neues Auto kaufen. Ich habe von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck gelebt, und ein Jahr später sitze ich hier und habe meine eigene Agentur und helfe anderen Frauen, das zu erreichen, was ich erreicht habe. Das ist für mich einfach wahnsinnig.“





Sie verliebt sich in die Arbeit und gründet daraufhin im Frühjahr 2021 ihre eigene Agentur "High Society Models".

Inzwischen verdient die Gründerin über 9000 Euro pro Monat – deutlich mehr als bei ihrem Job als Kundenberaterin.





Kathleen möchte versuchen das Stigma der Branche zu durchbrechen und gibt anderen Frauen Tipps, die ebenfalls in diese Branche einsteigen möchten:

„Wenn jemand in die Webcamming-Branche einsteigen will, rate ich dazu, einen Agenten einzuschalten. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum man mit einem Agenten arbeiten sollte. Es gibt viele Agenturen da draußen. Natürlich würde ich sagen, geh zu meiner Agentur. Man sollte es sich gut überlegen und darüber nachdenken, ob das eine Freundinnen-Erfahrung ist oder was die eigene Nische sein soll. Habt einfach Spaß daran. Du kannst sein, wer immer du sein willst, und stärke dein Selbstvertrauen mit dieser Erfahrung.“

