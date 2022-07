"We Did It": Jennifer Lopez und Ben Affleck haben geheiratet

Las Vegas "We Did It": Jennifer Lopez und Ben Affleck haben geheiratet

Jennifer Lopez und Ben Affleck waren vor gut 20 Jahren schon einmal verlobt, dann platzte die Hochzeit. Im zweiten Anlauf gibt es nun ein Happy End: das Paar hat überraschend geheiratet - in Las Vegas.

Das lange Warten hat ein Happy End: im zweiten Anlauf - zwanzig Jahre nach ihrer ersten Verlobung - haben Latina-Star Jennifer Lopez (52) und Hollywood-Schauspieler Ben Affleck (49) geheiratet. "We Did It" (Wir haben es getan), gab Lopez in einem Rundschreiben bekannt. In der Casino-Stadt Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada hätten sie sich nachts das Ja-Wort gegeben.