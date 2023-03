von Mareike Fangmann Ob bei der Meditation, beim Yoga oder für einen guten Duft daheim: Räucherstäbchen haben verschiedene Anwendungsgebiete. Was Sie bei der Nutzung beachten und für den Kauf wissen sollten.

Sie verbreiten einen intensiven Duft und können die Stimmung positiv beeinflussen: Räucherstäbchen sind etwa beim Meditieren, beim Yoga oder auch als duftendes Zubehör daheim geeignet. Was Sie über die Stäbchen wissen sollten und wofür sie sich eignen.

Was genau sind Räucherstäbchen?

Räucherstäbchen sind Räucherwerke, die in die praktische Form eines Stäbchen gebracht werden. Dies geschieht, je nach Art des Räucherstäbchens, auf unterschiedliche Weise. Bei ihrer Verbrennung entfaltet sich dann der Duft – meist ein sehr intensiver. Unterschieden wird zwischen diesen Arten von Räucherstäbchen:

Die tibetischen Räucherstäbchen

Vietnamesische und indische Räucherstäbchen

Geschichte der Räucherstäbchen

Es heißt, dass es das Räuchern gibt, seit das Feuer entdeckt wurde. Feuer wurde früher als Geschenk der Götter angesehen. Mit der Räucherung trockener Kräuter, Rinden oder auch Harze entstanden neue Gebet-Rituale, die negative Schwingungen sowie Geister austreiben sollten. Daran glauben einige bis heute und nutzen das Räuchern und auch Räucherstäbchen für diesen Zweck.

Im Buddhismus und Hinduismus sind Räucherstäbchen Bestandteil der religiösen Zeremonien. Abseits dieser Anwendungen findet man sie mittlerweile aber auch in Privathaushalten, wo sie ohne religiösen Hintergrund zum Einsatz kommen und als duftender Zubehör beim Meditieren, Yoga oder einfach für einen angenehmen oder beruhigenden Raumduft genutzt werden.

Wirkung von Räucherstäbchen

Ob die Nutzung von Räucherstäbchen wirklich etwas mit negativen Energien bewirken kann, wurde nicht nachweisen. Klar ist aber, dass Duft und Ritual sich auf die eigene Stimmung und das Wohlbefinden auswirken können. Räucherstäbchen sollen folgende Wirkungen haben:

Der Rauch soll reinigend wirken und, wie bereits erwähnt, Räume von negativen Energien befreien. Wissenschaftlichen Belege oder andere Nachweise gibt es dafür nicht.

Manche Duftstoffe fördern die Konzentration und können zu innerer Ruhe und Beruhigung beitragen, etwa Duftnoten wie Sandelholz. Gerade beruhigende Duftnoten eignen sich zum Meditieren gut. Es werden durch Duftnoten zudem die Sinne angeregt, was gerade beim Yoga oder Meditieren geeignet ist, da es um das Spüren von Bewusstsein und die Wahrnehmung mit allen Sinnen geht.

Auch zum Abhalten von Mücken und Fliegen können Räucherstäbchen helfen.

Als Zubehör bei der Aromatherapie eignen sich die Stäbchen ebenfalls und werden zur Beruhigung von Körper, Seele und Geist eingesetzt.

Räucherstäbchen mit Duftnoten wie Zimt oder Rose können stimulierend, wärmend und aphrodisierend wirken.

Anwendung von Räucherstäbchen

Ein Räucherstäbchen richtig zu nutzen, erscheint sehr simpel: anzünden und los geht's. Aber: Es braucht ein wenig Wissen, um die Wirkung des Räucherwerkes zu entfalten. Für die Nutzung brauchen Sie zuerst einmal Folgendes:

Feuerfeste Unterlage

Streichhölzer oder Feuerzeug

Räucherstäbchen

Räucherstäbchenhalter

Dann geht es ans Anzünden und später ans sichere Ausmachen. Das funktioniert am besten wie folgt:

Räucherstäbchen anzünden

Den Räucherstäbchenhalter auf eine feuerfeste Unterlage setzen. Das Räucherstäbchen an seiner Spitze anzünden und mit der Hand solange sanft ausfächeln, bis es glüht. Es beginnt jetzt zu räuchern und allmählich entfaltet sich der Duft. Nun das Räucherstäbchen in den Räucherstäbchenhalter stellen. Alternativ eignet sich auch ein Gefäß mit Sand, in dem das Stäbchen Halt findet.

Räucherstäbchen ausmachen

Nutzt man das Räucherstäbchen zum Yoga oder Meditieren oder für einen beruhigenden Duft, kann man es einfach bis zum Ende ausbrennen lassen. Alternativ können Sie es auch vorher mit Wasser löschen, indem Sie es etwa in ein Glas mit Wasser halten. Nach der Nutzung von Räucherstäbchen sollten Sie den Raum am besten einmal gut durchlüften.

Tipps zum Kauf

Je nachdem, was Sie mit dem Räucherstäbchen vorhaben und welche Duftnoten Sie mögen, gibt es Kriterien, nach denen Sie sich beim Kauf orientieren können:

Herstellungsweise: Mögen Sie die rauchige Note beim Abbrennen? Dann sind vietnamesische und indische Räucherstäbchen geeignet, die einen Holz- oder Bambusstab haben. Andernfalls greifen Sie zu tibetischen oder japanischen, bei denen die Räucherwerke ohne Stab gepresst werden.

Inhaltsstoffe/Duft: Wollen Sie das Stäbchen zur Beruhigung nutzen? Dann sind Duftnoten wie Sandelholz, Lavendel und andere geeignet. Für eine stimulierende Wirkung greifen Sie eher zu Rose oder Zimt.

Brenndauer: Für beispielsweise längere Yoga-Einheiten eignen sich Räucherstäbchen mit einer längeren Brenndauer, etwa tibetische Räucherstäbchen, die im Durchmesser recht groß sind.

Gefahr durch Rauchmelder?

Da bei der Nutzung von Räucherstäbchen viel Rauch entsteht, kann es passieren, dass der Rauchmelder ertönt. Die Sticks sollten also bestenfalls in einem Raum zum Einsatz kommen, in dem sich kein Rauchmelder befindet. Dabei am besten die Tür schließen und anschließend stoßlüften. Alternativ kann der Rauchmelder ausgeschaltet oder die Batterie entnommen werden, solange geräuchert wird. Unbedingt aber danach wieder den Rauchmelder ordnungsgemäß aktivieren.

Mögliche Risiken durch die Nutzung von Räucherstäbchen

Räucherstäbchen können das Wohlbefinden steigern, zur Beruhigung oder Konzentration beitragen und weitere positive Wirkungen haben. Dennoch gibt es bei der Nutzung auch Risiken:

Minderwertige Produkte enthalten oftmals synthetische Zusatzstoffe, die nicht nur schädlich für die Umwelt, sondern auch gesundheitsgefährdend sein können. Räucherstäbchen mit natürlichen Inhaltsstoffen sind daher am besten.

Räucherstäbchen geben Feinstaub-Partikel an die Luft ab. Diese können in die Lunge eindringen und daher das Lungenkrebs-Risiko erhöhen. Ebenfalls werden Herzerkrankungen, Asthma und Nervenschädigungen manchmal mit dem Räucherwerk in Verbindung gebracht, daher machen wir auch auf diese Risiken aufmerksam.

Alternativen zu Räucherstäbchen

Wer Bedenken bei der Nutzung von Räucherstäbchen hat, aber sich intensive Duftnoten daheim wünscht, kann auch auf Aromatherapie mit ätherischen Ölen zurückgreifen. So gibt es etwa Aroma-Diffuser, die Sie mit ätherischen Ölen füllen können, um ebenfalls verschiedene Düfte freisetzen zu können.

