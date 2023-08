Im Juli 2022 wurde ein Hitzerekord vermeldet: Demnach war es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie so heiß in diesem Monat. Darunter gelitten haben wir alle, aber vor allem jene, die in einer Dachgeschosswohnung leben. Wird es 2023 wieder so warm, könnten vorbeugende Maßnahmen für Abkühlung sorgen.