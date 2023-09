von Jan Sägert Wanderschuhe müssen nicht schwer, klobig und wasserdicht sein. Im Sommer und Herbst sind auf Touren in hügeligem Terrain leichte Outdoorschuhe mit solidem Grip die deutlich bessere Wahl. Wird der Aerios Aura Mid von Arc'teryx diesen Ansprüchen gerecht?

Das Wandern gehörte auch im heißen Sommer 2023 zu den beliebtesten Urlaubsaktivitäten. Dass man sich in Flip-Flops oder Ballerinas besser in die Hängematte legt, statt Gipfel zu erobern, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Noch vor einigen Jahren durfte man derartige "Experimente" noch regelmäßig bestaunen. Oder besser: Den Kopf darüber schütteln. Die Schuhe sind beim Wandern und Trekking das mit Abstand wichtigste Kleidungsstück. Egal ob Sie im Hochgebirge unterwegs oder mit Kind und Kegel im Taunus, der Fränkischen Schweiz, dem Harz oder einer anderen hügeligen Urlaubsregion Bergluft schnuppern wollen. Während im Hochgebirge stabile Bergstiefel gefragt sind, freuen sich die Füße kleiner und großer Wanderer in moderatem Terrain über leichte, möglichst atmungsaktive Wanderschuhe, die trotzdem guten Grip haben.

Der kanadische Outdoorspezialist Arc'teryx hat mit dem Aerios Aura Mid einen leichten Trekkingschuh für den Wanderurlaub im Sommer und Herbst entwickelt. Das hochatmungsaktive Gewebe soll das Qualmen der Socken auf heißen Touren so lange wie möglich hinauszögern. Ist der Aerios Aura mehr als ein Wanderschuh fürs Mittelgebirge? Wann kommen die Füße ins Schwitzen? Und was passiert, wenn der Aerios spontan auf Tauchstation geht? Der stern hat dem Schuh im Salzburger Land einiges abverlangt. Und so ging der Härtetest aus.

Leichte Outdoorschuhe: Wofür braucht man so was überhaupt?

Wer im Sommer schon einmal eine mehrstündige Trekkingtour in Bergstiefeln bewältigt hat, weiß, dass dieses Schuhwerk in Sachen Komfort ausbaufähig ist. Dennoch kommt man bei Touren im hochalpinen Gelände um diese Schuhe nicht herum. Weniger sinnvoll sind die bis zu 1800 Gramm schweren Boots dagegen beim sonntäglichen Pilzesammeln im Forst um die Ecke, auf Erlebnispfaden für Familien oder moderate Wanderungen in hiesigen Mittelgebirgen. Statt zu Bergstiefeln greift man für die Tagestour im Thüringer Wald den Füßen zuliebe besser zu leichten Outdoorschuhen mit griffiger Sohle. Für die Wahl des passenden Schuhwerks spielen aber nicht nur das Gelände, sondern auch die Jahreszeit und die Temperaturen eine Rolle.

Die Zunge des Aerios Aura wurde mit dem Innenfutter vernäht. Die flache Schnürung wird durch flexible Stoffschlaufen gezogen. Eine Anziehschlaufe erleichtert das Hineinschlüpfen in die knapp 680 Gramm leichten Outdoorschuhe. © stern.de / Jan Sägert

Ich war mit meiner Familie in diesem Sommer im Salzburger Land, einer nicht nur im Winter beliebten Urlaubsregion in unserem Nachbarland. Im Gepäck: Meine Frau, unsere beiden Kinder (5 und 8 Jahre alt) und ein Paar leichte Outdoorschuhe aus dem Hause Arc'teryx. Die Kanadier haben den "Aerios Aura Mid" nach eigenen Angaben für leichte Trekkingtouren im Hochsommer konzipiert. Ein perfektes Match also für einen heißen Sommerurlaub in den Voralpen.

Der Testschuh: Arc'teryx Aerios Aura Mid

Farbe Enigma Dark Serene Größe 42 2/3 Gewicht 338 Gramm/Schuh Außensohle Vibram Megagrip Zwischensohle dämpfendes EVA Obermaterial Mesh aus 100 % recyceltem Polyester Stollenprofil 4 mm UVP 159,95 Euro

Der Test

Der Aerios Aura Mid fällt normal aus. Er ist weder besonders breit noch schmal geschnitten. Durch sein flexibles Obermaterial ist er ohnehin sehr flexibel und passt sich der Fußform an. Kurzum: Ein Allrounder. Erstaunliche 676 Gramm bringt ein Paar auf die Waage. Da können selbst von den knöchelfreien leichten Wanderschuhen nicht viele mithalten. Eingehüllt in dünne Wandersocken rutschen die Füße problemlos durch den Schaft in ihr neues Zuhause. Und das ist komfortabel eingerichtet. Der halbhohe Schaft ist moderat ausgepolstert, macht aber einen stabilen Eindruck. "Obenrum" ist das Mesh offensichtlich etwas offener gewebt. Laut Arc'teryx um die Füße an den besonders schwitzanfälligen Stellen besser zu belüften. An der Ferse und im Zehenbereich wurde der Schuh etwas verstärkt. Um es direkt vorwegzunehmen: Wasserdicht ist der Aerios Aura nicht. Außerdem auffällig: Die ebenfalls angenehm gepolsterte Zunge mit Anziehschlaufe ist bis kurz unterhalb des Schafts mit dem Innenfutter vernäht. Gut gefallen hat mir auch die flache Schnürung dieser Leichtwanderschuhe. Statt durch Metallösen werden die Senkel durch flexible Stoffschlaufen nach oben geführt. Erst am Schaft fädelt man die Schnürung durch jeweils zwei stabilere Metallösen.

Über Stock, Stein und auf Tauchstation: Der Aerios Aura unterwegs

Nicht nur wegen des miserablen Wetters reichte es nur für etwa 50 zumeist flache Kilometer auf Asphalt oder Wald- und Wanderwegen. Alles in allem keine besondere Herausforderung für den Aerios Aura Mid. Meine Füße fühlten sich in den Schuhen pudelwohl. Selbst die Knöchel, die in hohen Wanderstiefeln häufig schmerzen, meldeten sich kein einziges Mal. Die (mega)-griffige Vibramsohle musste sich eher selten beweisen. Tat das auf den etwas steileren Passagen mit Geröll aber zuverlässig. Apropos zuverlässig: An den wenigen wirklich sommerlichen Tagen blieben die Füße trocken. Die Idee des offen gewebten und damit atmungsaktiven Meshs funktionierte in unserem Test sehr gut. Wer im Sommer häufig auf heißen Sohlen unterwegs ist und das feucht-warme Klima im Schuhinnern leid ist, könnte mit dem Aerios Aura einen Treffer landen. Schuhe, Socken und Füßen waren nach jeder unserer zugegeben wenig herausfordernden Touren trocken. Mit einer Ausnahme.

Bei einem unfreiwilligen Tauchgang lief der Aerios Aura Mid mit Wasser voll. Keine 24 Stunden später stand der Leichtwanderschuh wieder "Gewehr bei Fuß". © stern.de / Jan Sägert

Auf einem Erlebnispfad kenterte unser Floß und ich nahm mit einem unserer Jungs ein unfreiwilliges Fußbad. Bei gefühlten zehn Grad Außentemperatur hätte ich darauf gern verzichtet. Mit den patschnassen und triefenden Aerios Aura in der Hand ging es den Rest der Tour barfuß durch den Wald. Von schnell trocknend ist in der Beschreibung der Schuhe keine Rede. Ich machte mir also keine allzu großen Hoffnungen, die Schuhe am nächsten Tag wieder schnüren zu können. Doch keine 24 Stunden später waren die Schuhe wieder einsatzbereit. Bei Raumtemperatur getrocknet. Ohne Föhn oder Schuhheizung.

Fazit

Der Arc'teryx Aerios Aura Mid überzeugte uns im Test sowohl an Land als auch im Wasser. Der Schuh ist die nahezu perfekte Kombination aus Komfort und Funktionalität. Leicht, atmungsaktiv, moderat gedämpft, stabil und griffig. Viel mehr geht nicht. Für Wanderurlaube in den Sommerferien kann man sich kaum einen passenderen Begleiter an den Füßen vorstellen.

Transparenzhinweis: Die Aerios Aura Mid wurden dem stern von Arc'teryx zum Testen zur Verfügung gestellt.

