13. Dezember 2022

Seltener Auftritt: Uma Thurman zeigt sich mit ihrer jüngsten Tochter Luna

Zur Premiere des neuen Broadway-Musicals "Some Like It Hot" kam Schauspielerin Uma Thurman in besonderer Begleitung: Die 52-Jährige brachte ihre jüngste Tochter Luna mit. Die Zehnjährige stammt aus Thurmans Beziehung mit dem französischen Unternehmer Arpad Busson. Das Paar war von 2007 bis 2014 liiert. Nach der Trennung lieferten sich Thurman und Busson einen schmutzigen Streit vor Gericht. Sie beschuldigte ihn, regelmäßig Prostituierte aufgesucht zu haben. Er unterstellte ihr eine Abhängigkeit von Medikamenten und Alkohol. Am Ende erhielt die Schauspielerin das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter, Busson wurden Besuchsrechte zugesprochen. Aus ihrer Ehe mit Schauspiel-Kollege Ethan Hawke hat Uma Thurman bereits zwei erwachsene Kinder, Tochter Maya Ray und Sohn Levon Roan.

