„Hi, ich bin Leo!“

„Und ich bin Bob!“

„Und wir akzeptieren die All-in-Challenge.“





Wie sieht es am Set von Regie-Legende Martin Scorsese aus? Wie arbeiten Leonardo DiCaprio und Robert De Niro mit ihm zusammen? Einen Einblick dieser Art haben die beiden Schauspieler nun einer Person in Aussicht gestellt. In einer Spenden-Lotterie kann man sich darum bewerben.

Das Geld soll für Lebensmittel für bedürftige Familien verwendet werden. Keiner in den USA solle wegen der Corona-Krise Hunger leiden müssen, so die Schauspieler.





In den USA leben rund zwölf Prozent der Menschen in Armut. Das sind etwa 40 Millionen Menschen, umgerechnet also die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands. Zu den armen gehören öfter Menschen, die keine helle Hautfarbe haben. Rund 21 Prozent der Schwarzen sind in den USA arm.