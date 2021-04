Wir gehen zurück nach Hause und werden versuchen, es unserem Baby so angenehm wie möglich zu machen.“ Mit diesen traurigen Worten betritt Ex-Profi-Kicker Ashley Cain das Krankenhaus, in dem seine kleine Tochter behandelt wird.Im Oktober hatte Cain erstmals die Nachricht von Azaylias Leukämiediagnose veröffentlicht und enthüllt, dass sie "eine sehr seltene und aggressive Form" von Krebs hat.In einem emotionalen Instagram-Video enthüllt der 30-jährige britische Fußball-Star jetzt die verheerende Nachricht: die Ärzte hätten im gesamten Körper seines Mädchens Krebstumore gefunden. Azaylia wird am Samstag 8 Monate alt.Letzte Woche haben wir den Knochenmarktest und die Lumbalpunktion und das Blut nach Singapur schicken lassen, in der Hoffnung, dass sie eine CAR-T-Zell-Therapie entwickeln können, um Azaylias Leben zu retten. Dann mussten wir einen CT-Scan von ihrem Kopf machen lassen und die Ergebnisse kamen am nächsten Tag zurück und sie sagten, dass Azaylia zwei sehr große Tumore hat ... auf ihrem Gehirn."Ein weiterer CT-Scan zeigte Tumore in Azaylias Magen, Milz, Lunge und Nieren.Die jüngsten Diagnosen machten weitere Behandlungen unmöglich. Mit Tränen in den Augen erzählt Cain seinen Followern nun die bittere Wahrheit: Die Ärzte können nichts mehr für seine Tochter tun.