Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni auf dem Roten Teppich vor dem Bode-Museum in Berlin. Foto

Heidi und Leni Klum in Berlin

Leute Heidi und Leni Klum in Berlin

Heidi Klum ist mit Tochter Leni zurück in Berlin. Die beiden sind zu Gast bei einer Intimissimi-Veranstaltung im Bode-Museum.

Das Mutter-Tochter-Model-Duo Heidi (50) und Leni Klum (19) ist im Rahmen einer Veranstaltung der Unterwäschemarke Intimissimi in Berlin zu Gast. Nach dem roten Teppich war ein Abendessen im Bode-Museum geplant, wie es in einer Ankündigung der Veranstalter hieß.

Mutter Heidi trug ein pinkfarbenes Minikleid, ihre Tochter Leni ein transparentes längeres Kleid in Schwarz. Das Model-Duo hatte vor rund einem Jahr mit einer Werbekampagne der Unterwäschemarke Aufsehen erregt. In Lingerie posierten Mutter und Tochter Seite an Seite.