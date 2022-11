Viele Menschen geraten in der Energiekrise in wirtschaftliche Not. Schauspielerin Kate Winslet hilft der Familie eines schwer kranken Mädchens. Deren Mutter kann es kaum glauben.

Hollywood-Star Kate Winslet greift angesichts steigender Energiekosten einer Familie mit einem schwer kranken Mädchen in Schottland unter die Arme. Die britische Schauspielerin ("Der Vorleser") überwies der Spendenkampagne für die zwölfjährige Freya 17.000 Pfund (19.400 Euro), wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Das Mädchen aus dem Ort Tillicoultry ist blind, kann sich nicht verständigen und benötigt rund um die Uhr häusliche Pflege sowie Sauerstoffversorgung.

Mutter Carolynne Hunter hatte die Spendenaktion erst vor wenigen Tagen gestartet. Sie könne wegen Freya die Energienutzung nicht reduzieren, hatte sie ihre Initiative begründet. Wegen der Preiserhöhungen für Strom und Gas drohe ihr aber für 2023 eine Rechnung über 17 000 Pfund, fast eine Verdopplung. Mit der Spende ist das Ziel von 20.000 Pfund bereits übertroffen. "Als ich von dem Geld hörte, bin ich in Tränen ausgebrochen", sagte Carolynne Hunter der BBC.

Noch in diesem Jahr will der britische Sender Channel 4 den Film "I am Ruth" zeigen, in dem Winslet an der Seite ihrer Tochter Mia Threapleton spielt. Die Oscar-Preisträgerin ist auch Co-Autorin des Films, der sich mit psychisch kranken jungen Menschen in Großbritannien beschäftigt.