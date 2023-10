Was ist hinter den Kulissen der britischen Promi-Familie los gewesen? Eine Netflix-Dokumentation gibt laut "Sun" Einblicke. Es geht darin offenbar nicht zuletzt um verletzte Gefühle.

Die Modedesignerin Victoria Beckham hat ausführlich über die "härteste Phase" ihrer Ehe mit Ex-Fußballstar David Beckham gesprochen. "Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so unglücklich", sagte die 49-Jährige in der Netflix-Dokumentation "Beckhams", aus der die Zeitung "Sun" am Mittwoch zitierte, über frühere Berichte, ihr Ehemann habe eine Affäre.

Das Paar, das seit 1999 verheiratet ist und vier Kinder hat, hat die angebliche Affäre in der Zeit, als Beckham für den spanischen Rekordmeister Real Madrid spielte, stets dementiert.

Beckham betonte: "Wenn ich ganz ehrlich bin, waren wir gegeneinander. Bis Madrid fühlte es sich manchmal so an, als wären es wir gegen alle, aber wir waren zusammen, wir waren verbunden, wir hatten einander." Dieses Gefühl habe sie in Spanien nicht gehabt. "Es war ein Alptraum. Es war ein absoluter Zirkus - und jeder liebt es, wenn der Zirkus in die Stadt kommt, oder? Es sei denn, man ist selbst mittendrin", sagte Beckham. Das habe sie ihrem Mann übel genommen.

Warum David Beckham die Geburt von Cruz verpasste

Auch David Beckham erzählt in der Doku laut "Sun", die Spekulationen hätten ihn persönlich sowie seine Ehe getroffen. "Es gab einige furchtbare Geschichten, mit denen schwer umzugehen war. Es war das erste Mal, dass ich und Victoria in unserer Ehe unter solchem Druck standen", sagte der 48-Jährige.

In einer anderen Szene berichtet Victoria Beckham laut "Sun", dass David die Geburt von Sohn Cruz 2005 verpasste, um bei einem Foto-Shooting mit Hollywoodstar Jennifer Lopez und Sängerin Beyoncé mitzumachen. Eine Zeitung titelte damals unter Bezug auf Victoria Beckhams Spice-Girl-Namen Posh Spice: "Was würde Posh sagen?" In der Doku betonte Victoria nun: "Ich kann Euch sagen, was Posh sagen würde. Posh war stinksauer." (Original: "Posh was pissed off!").

Das Paar nahm am Dienstagabend gemeinsam mit allen vier Kindern sowie Romeo Beckhams Partnerin Mia Regan und Brooklyn Beckhams Ehefrau Nicola Peltz an der Premiere der Serie in London teil.