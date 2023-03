Die deutschen Magier Siegfried (l.) und Roy (r.) waren in Las Vegas absolute Superstars.

Der "Dschungel Palast" der berühmten Zauberer Siegfried und Roy ist für drei Millionen US-Dollar an Zirkusbesitzer verkauft worden. Sie wollen das Haus als Teil der Geschichte von Las Vegas bewahren.

Das Anwesen der legendären Zauberkünstler Siegfried Fischbacher (1939-2021) und Roy Horn (1944-2020) hat einen neuen Besitzer. Der "Dschungel Palast" in Las Vegas, in dem sie neben ihren Tigern und Löwen lebten, wird an Zirkusbesitzer verkauft, wie "TMZ" unter Berufung auf informierte Quellen berichtet. Demnach unterzeichnete die Carden-Familie den Kaufvertrag über drei Millionen US-Dollar (etwa 2,8 Millionen Euro). Damit entsprachen sie genau der Preisvorstellung, über die zuvor das "Las Vegas Review Journal" berichtet hatte.

Carden-Familie wollte Abriss verhindern

Brett Carden, Besitzer des "Carden International Circus", sagte "TMZ", dass er und sein Vater George das Anwesen unbedingt kaufen wollten und große Pläne dafür hätten. Er habe Siegfried und Roy damals in Las Vegas kennengelernt, als ihr Zirkus in der Stadt war, verriet Brett Carden. Und als das Haus nun zum Verkauf stand, habe er sich Sorgen gemacht, dass es jemand kaufen und abreißen könnte. Also hätten er und sein Vater zugeschlagen.

Bilder Tiger, Show und heimliche Liebe – die fantastische Karriere von Siegfried und Roy 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Siegfried und Roy 1978 in Las Vegas Da waren sie bereits Stars: Siegfried und Roy baden im August 1978 mit ihren Tigern in einem Swimmingpool auf ihrem Anwesen in Las Vegas. Wenige Wochen zuvor hatten sie einen millionenschweren Vertrag mit dem Spielcasino Stardust unterschrieben. Das Magierduo tritt mit seinen Tigern fast täglich in der Show "Lido de Paris" auf - und verhilft der Spielerstadt zu neuem Ruhm. Mehr

Wie "TMZ" weiter berichtet, betrachten die Cardens das Haus als Investition und denken darüber nach, es in eine Touristenattraktion oder eine kurzfristige Ferienunterbringung zu verwandeln. Abgesehen von ihren Zukunftsplänen sei die Familie aber froh, die neuen Besitzer eines Stücks Geschichte von Las Vegas zu sein.

Das hat der "Dschungel Palast" zu bieten

Das 800 Quadratmeter große Anwesen aus dem Jahr 1954 befindet sich am Valley Drive 1639. Es ist mit Kronleuchtern, Buntglasfenstern, Wasserspielen und Oberlichtern ausgestattet. Es besitzt zwei Schlafzimmer, vier Bäder, einen Innen-Whirlpool, ein Gästehaus, einen Pavillon, ein Vogelschutzgebiet, ein Tiergehege und elektrische Tore.

Ein legendäres Magier-Duo

"Siegfried & Roy at the Mirage Resort and Casino" galt als die meistbesuchte Show in der Entertainment-Hauptstadt der Welt, Las Vegas. 2003 beendete das Magier-Duo jedoch seine aktive Bühnenkarriere, nachdem Horn während eines Auftritts auf der Bühne von einem Tiger schwer verletzt worden war.

Am 8. Mai 2020 starb Roy Horn an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung. Im Januar 2021 verstarb auch Siegfried Fischbacher nach einem schweren Krebsleiden.