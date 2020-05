Im Juli startet die neue Staffel von "The Voice of Germany" bei ProSieben. Eine wird dann nicht mehr dabei sein: Lena Gercke. Die Moderatorin und ehemalige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin ist schwanger. Noch im Sommer erwarten sie und ihr Freund Dustin Schöne Nachwuchs. Auf Instagramd zeigt Gercke bereist stolz ihren Babybauch. Doch wer soll die 32-Jährige in der Sendung ersetzen?

Die Nachfolge steht angeblich bereits fest. Annemarie Carpendale soll die Schwangerschaftsvertretung für Gercke machen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Senders. Demnach werde Carpendale zum Drehstart im Juli in Berlin im Studio stehen. ProSieben selbst wollte die Gerüchte nicht bestätigen. Der Ersatz für Gercke werde rechtzeitig bekannt gegeben, hieß es.

Der Münchner Sender legte via Twitter außerdem wert auf die Feststellung: "Lena Gercke ist und bleibt #TVOG-Moderatorin." Das bedeutet, dass Gercke nach ihrer Schwangerschaftspause auf jeden Fall in die Show zurückkehren wird. Gercke selbst hat sich bislang zu den Gerüchten um ihre Nachfolge nicht geäußert. Auch Carpendale, die mit dem Schauspieler Wayne Carpendale verheiratet ist und einen zweijährigen Sohn hat, schweigt.

Schölermann und Carpendale sind ein eingespieltes Team

Gercke moderiert "The Voice of Germany" seit der fünften Staffel 2015 und ersetzte damals Doris Golpashin. Ihr Co-Moderator Thore Schölermann ist seit 2012 an Bord. "Für Lena freue ich mich einfach nur, weil ich jetzt schon gemerkt habe, wie gut ihr die zukünftige Mama-Rolle steht", sagte Schölermann der "Bild"-Zeitung. Über Carpendale verlor er kein Wort.

Sie und Schölermann kennen sich allerdings bereits aus gemeinsamen Zeiten in der ProSieben-Show "Taff". Dort haben sie viele Sendungen zusammen moderiert, sind ein eingespieltes Team und verstehen sich blendend. Ab Juli werden sie sich dann vermutlich wieder häufiger sehen - diesmal sogar auf ein Abenddate bei "The Voice of Germany".