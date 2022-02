Er ist Wiederholungstäter: Kida Khodr Ramadan soll mehrfach ohne Führerschein hinterm Steuer gesessen haben. Jetzt erließ das Berliner Amtsgericht einen saftigen Strafbefehl.

Das ist ganz und gar nicht Gangsterstyle: Er kommt zu Interviews mit einer weißen Mercedes-Benz B-Klasse vorgefahren, sitzt stets nur auf dem Beifahrersitz. Kida Khodr Ramadan besitzt keinen Führerschein. Doch offenbar hat er seinen Fahrer nicht immer dabei. So wie am 21. November 2020. Da soll der Schauspieler in der Nähe seiner Wohnung in Berlin einen Pkw gefahren sein, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Mit jetzt fatalen Folgen.

Das Amtsgericht Berlin Tiergarten hat am Montag einen Strafbefehl gegen Kida Khodr Ramadan erlassen. Das bestätigte eine Sprecherin der Berliner Justiz dem stern. Der Schauspieler, der mit der Serie "4 Blocks" bekannt wurde, ist offenbar ein Wiederholungstäter. Ramadan soll in mehreren Fällen ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer gesessen haben. Deshalb verhängte das Gericht einen Strafbefehl in Höhe von zehn Monaten Haft. Allerdings ließ der Richter Milde walten. Der 45-Jährige muss nicht hinter Gitter, die Strafe ist für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Kida Khodr Ramadan kann Berufung einlegen

Außerdem muss Ramadan je 10.000 Euro an zwei gemeinnützige Organisationen zahlen. Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig. Der Schauspieler kann Berufung dagegen einlegen. Ramadan war nicht selbst vor Gericht erschienen, sondern ließ sich von seinem Anwalt vertreten. In diesem Fall lässt es die Strafprozessordnung zu, dass eine Strafe als Strafbefehl ergeht.

Für die Rolle des Toni Hamady in der Netflix-Serie "4 Blocks" wurde Ramadan mit mehreren Preisen ausgezeichnet, unter anderem erhielt er den Grimme-Preis und den Deutschen Fernsehpreis. Er ist mit dem Schauspieler Frederick Lau befreundet, mit dem er 2018 das Buch "Zusammen sind wir Könige. Was Männer zu Freunden macht" schrieb. Ramadan, der in den 70er Jahren als Kind mit seiner Familie aus Syrien flüchtete, ist verheiratet, hat sechs Kinder und lebt in Berlin.