Diese Ankündigung von RTL war eine absolute Sensation: „7 Tage 7 Köpfe" kommt zurück in einer Neuauflage.

Die Kult-Show war im Original eine satirische Talkshow, die auf die vergangene Woche zurückblickte.

Es sollte die letzte bedeutende Show von Rudi Carrell werden. Doch die Präsentation überließ er ihm: Jochen Busse.

In den 90er Jahren wurde Busse zur Fernsehgröße. Doch Busses eigentliche Heimat ist die Bühne. War es einst die Kabarettbühne hat er sich nun der Komödie zugewandt.

Darunter „Komplexe Väter"von René Heinersdorff. Seit 2018 tourt das Stück erfolgreich durch deutsche Theater. Das Stück wurde Jochen Busse und Hugo Egon Balder als alt gewordene Väter auf den Leib geschneidert.

Nach der Coronabedingten Zwangspause nehmen die Comedians ihr Stück am 22.3.22 wieder neu auf. Dann beginnt ihre neue Tour durch Deutschlands Bühnen am Kammertheater in Karlsruhe.

