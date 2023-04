Seit bekannt ist, dass "7 vs. wild" in eine dritte Runde geht, wird über zwei nominierte Gesichter heiß diskutiert.

von Laura Stunz Seit bekannt ist, dass "7 vs. Wild" doch in eine dritte Runde geht, debattiert das Netz über mögliche Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Staffel. Mit einer Nominierung sorgt Fritz Meinecke jetzt für Aufsehen.

Erst kürzlich hat Fritz Meinecke verkündet, dass "7 vs. Wild" in die dritte Runde gehen wird. Seit bekannt ist, dass in diesem Jahr Zweierteams an den Start gehen, debattiert das Netz rege über mögliche Konstellationen. Auf Instagram veröffentlichte Meinecke nun erste Nominierungen.

Meinecke nominiert sich selbst

Wie Meinecke in einem Video auf YouTube mitteilt, wird er in der neuen Staffel selbst als Teilnehmer dabei sein. Als Teampartner wünsche sich Meinecke den YouTuber "Survival Mattin", der in der ersten Staffel des Formats bereits Teilnehmer war. Der 40-jährige Outdoor-Spezialist teilt auf Instagram und YouTube verschiedene Survival-Tipps und -Techniken und setzt sich Selbstversuchen in der Wildnis aus.

"14 Nächte Wildnis mit 'ner Flasche voll Zeug und Fritz. Ich muss nachdenken"

Bislang hat sich Mattin noch nicht entschieden, ob er an der diesjährigen Staffel teilnehmen möchte oder nicht. Denn anders als die Jahre zuvor sind die Teilnehmer zwar zu zweit unterwegs, müssen sich der Wildnis aber auch satte 14 statt nur sieben Tage stellen. Mattin sagt auf Instagram: "Ich habe eine Nacht darüber geschlafen und bin noch zu keiner Entscheidung gekommen. (…) Holy S***, 14 Nächte Wildnis mit 'ner Flasche voll Zeug und Fritz. Ich muss nachdenken." Er wolle noch eine Nacht darüber schlafen, bevor er Meinecke Feedback gebe.

Meinecke und Mattin haben schon häufig Content zusammen produziert. Entsprechend spannend findet Meinecke die Frage, wie er mit Mattin als Team in der Wildnis funktioniere und ob er es psychisch überhaupt aushalte, 14 Tage mit diesem klarzukommen. Möglich sei auch, dass die beiden schon nach einer Woche getrennte Wege gehen, philosophiert der "7 vs. Wild"-Schöpfer im neuen Video.

Erleichterung über Absage von Team zwei

Hinsichtlich der Teilnahme möglicher anderer Kandidaten und Kandidatinnen herrscht aktuell noch wenig Klarheit. Für die übrigen Plätze nominierte Meinecke Livestreamer "Montana Black", der zusammen mit YouTuber "Elotrix" an den Start gehen soll. Beide Streamer haben im Bereich Survival bislang kaum Erfahrungen, die Herausforderung für sie wäre demnach in jedem Fall gegeben. Während die Fans auf die Zusage des ersten Teams hin fiebern, herrscht über die Absage von Team Nummer zwei, bestehend aus Outdoor-YouTuberin Vanessa Blank und Influencerin "Survival Lilly", große Erleichterung.

Blank wird vorgeworfen, enge Kontakte zu rechtsradikalen Gruppen zu pflegen und selbst Verschwörungsideologien zu verbreiten. "Zum Glück abgesagt. Und ich muss echt sagen das es eine schlampige Arbeit vom Orga-Team war diese überhaupt zu nominieren. Das hätte niemals stattfinden dürfen. Da gab es entweder keine Lust sich zu informieren oder es ist einem egal", schreibt ein Nutzer zur Absage auf Instagram. Offizieller Grund der Absage sei ein Vertrag zwischen Survival Lilly und dem TV-Sender Comedy Central, der ihr durch ihre Teilnahme an dem Format "Naked Survival" untersagt, an anderen Survival-Sendungen teilzunehmen.

"Let's Dance"-Star Knossi und Fitness-YouTuber Sascha Huber

Über die übrigen Nominierungen herrscht im Netz großer Zuspruch. Mit dabei sein sollen Andy und Gerrit vom Youtube-Kanal "Naturensöhne", die bislang zwar keine Erfahrungen im Bereich Survival mitbringen, jedoch durch ihre Fertigkeiten im Outdoor-Bereich einen Vorteil haben könnten.

Team Nummer fünf, bestehend aus Jens 'Knossi' Knossalla und Sascha Huber, zeigt sich hinsichtlich ihrer Nominierung überrascht. Knossi, der aktuell bei "Let's Dance" zu sehen ist, rief in seiner Instagram-Story verblüfft "Fritz! Fritz!". Er komme gerade vom Tanztraining und könne seine Nominierung nicht glauben. "Holy Sh*t, was machen wir?", fragte sich auch Huber auf Instagram. Von beiden steht ein endgültiges Feedback bislang ebenfalls noch aus.

Fans gespannt auf Reaktion von Joko und Klaas

Ein nominiertes Team sorgt in diesem Jahr aber besonders für Aufsehen: Die ProSieben-Stars Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sollen sich als eingespieltes Duo in der Wildnis beweisen. "Jeder kennt die beiden, sie haben krasse Sachen seit vielen, vielen Jahren gemacht", begründet Meinecke die Nominierung. Besonders spannend sei zu beobachten, wie das Team ohne Redaktion und Kamerateam klarkämen, erzählt er weiter. "Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich würde es super krass finden, wenn sie zusagen. Ich glaube, es wäre auch extrem spannend zu sehen, wie sie sich schlagen, wie sie sich vorbereiten. Wir haben nach ganz oben geschossen und schauen mal, was passiert", lautet sein Statement.

In den Kommentaren auf YouTube und Instagram feiern die Fans die Nominierung der Moderatoren. "Das wäre der Kracher des Jahres, wenn ihr hinbekommt, dass die beiden geilen Typen mitmachen", schreibt ein User auf Instagram. Ein anderer befürchtet: " selbst wenn die zusagen würden. Nie im Leben lassen die sich 3 Wochen darauf ein, irgendwo mitzumachen ohne Gage zu kassieren. Und Fritz meinte mal, er will nicht, dass Leute nur für Gage mitmachen." Ein offizielles Feedback von den Entertainern steht derzeit noch aus.