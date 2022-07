"Siegfried und Joy": Berliner Magier-Duo tritt bei "America's Got Talent" auf und begeistert die Fans

Sie sind witzig, sie können zaubern – und sie kommen aus Berlin. Siegfried und Joy traten bisher auf deutschen Kleinkunstbühnen auf. Jetzt jedoch hatten sie einen großen Auftritt in den USA.

Sie nennen sich selbst mit ordentlich Selbstironie "die Königstiger der Zauberbranche": "Siegfried und Joy" sind jung, witzig – und zwei talentierte Zauberer. Ihre Bühnennamen sind natürlich keck angelehnt an die großen Vorbilder Siegfried und Roy, die jahrzehntelang in Las Vegas Zaubershows mit weißen Tigern aufführten und ein Millionenpublikum begeisterten. In Wirklichkeit heißen die beiden Nico und Joscha und kommen aus Berlin, aber in ihren schrill-glamourösen Glitzeroutfits auf der Bühne kommen sie ihren Idolen schon recht nah – wenn auch mit einem kräftigen Augenzwinkern.

Die beiden setzen auf Zauberei mit einer deftigen Prise Comedy und sorgten dafür auf vielen Kleinkunstbühnen und in Varietés und Theatern der ganzen Republik schon für Begeisterung. Für viele war Magie ein Feld, das angestaubt und uninteressant klang – bis sie das Duo mit ihrem erfrischend neuen Angang an das Genre live erlebten. Dass die beiden Berliner Karriere machen – das war durchaus abzusehen. Dass sie es allerdings auf die ganz große Bühne in Amerika schaffen – das war wohl selbst für "Siegfried und Joy" ein unerwarteter Schritt.

Zauberer aus Berlin erobern die USA

Doch es passierte tatsächlich: Am Mittwoch wurde die aktuelle Folge der amerikanischen Show "America's Got Talent" ausgestrahlt – praktisch "Das Supertalent" der USA. Nur, dass hier sehr viel mehr begabte Kandidaten um einen Auftritt vor den Kameras buhlen. Dass ausgerechnet zwei junge Deutsche die Produktion überzeugen konnten, das ist beeindruckend. Vielleicht hat es die Nerven der beiden Magier immerhin ein klein wenig beruhigt, dass in der Jury immerhin eine Landsfrau saß: Heidi Klum!

Außer Heidi urteilte aber auch beispielsweise der als streng und cholerisch bekannte Musikproduzent Simon Cowell über den Auftritt, und selbst er fiel auf die gewitzten Tricks des Duos herein. Zwar nannte er den Auftritt "a bit stupid", ein bisschen albern, dennoch kamen die beiden Zauberer eine Runde weiter und wurden laut vom Publikum bejubelt. Das YouTube-Video ihres Auftritts in der US-Show wurde inzwischen fast eine Million Mal angesehen. Wenn das mal nicht tatsächlich den großen Durchbruch in Las Vegas gibt, über den die beiden bisher nur gescherzt haben!

Wer das Duo live sehen möchte: Im September und Oktober stehen sie etwa in Hamburg auf der Bühne!